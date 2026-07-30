גולדקנופף נגד מעצר תלמידי ישיבות גולדקנופף נגד מעצר תלמידי ישיבות 10 10 0:00 / 0:58

סערת מעצר בני הישיבות: יו"ר 'יהדות התורה', ח"כיצחק גולדקנופף, התייחס בחריפות למעצרים של תלמידי ישיבות שנשלחו לכלא הצבאי לאחר שלא הסדירו את מעמדם.

בריאיון בלעדי לישי כהן באולפן 'כיכר השבת', סיפר גולדקנופף על הביקורים שלו מאחורי הסורגים והביע זעזוע עמוק מהמצב. "אני נוסע לכלא הצבאי, נכנס פנימה ופוגש שם עצורים על כלום", משתף גולדקנופף בתסכול רב. "אני עומד מול הבחורים האלה ושואל אותם: 'את מי רצחת? מאיפה גזלת? עשית הלבנת הון? על מה אתה יושב בכלא?'". "הם עונים לי: 'ישבנו ללמוד תורה'. אז מה?! בגלל זה עוצרים בן אדם? אין חוק לעצור, מה פתאום לעצור? ישר לכלא? מה זה תרנגולת? מה זה אתה מכניס אדם לכלא? מה הולך פה? זה כפרה?"

ח"כ יצחק גולדקנופף שובר שתיקה | הריאיון המלא ח"כ יצחק גולדקנופף שובר שתיקה | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 26:40

באשר לגל ההסנקציות כלפי ציבור לומדי התורה והמגזר החרדי, התבטא יו"ר 'יהדות התורה' בחריפות: "כל חלק מהגוף שלנו שחטתם, קרעתם, היום אנחנו מלאי דם, כי עשיתם לנו כזה פיגוע שהיום יהודי חרדי מושפל – אחד מפחד ללכת ברחוב, אחד לא יכול לשלוח למעון, אחד לא יכול לצאת לחו"ל, הם לא יכולים לצאת לחופש כמו כל אחד, רישיון נהיגה אי אפשר...".

"מה קרה כאן? יש עוד מדינה שמפלה כך כל כך הרבה תושבים שלה?", הוסיף בזעם.