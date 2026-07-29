ח"כ יצחק גולדקנופף שובר שתיקה | הריאיון המלא ח"כ יצחק גולדקנופף שובר שתיקה | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 26:40

ראיון סוער באולפן 'כיכר השבת': יושב ראש 'יהדות התורה', חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, שובר שתיקה בריאיון בלעדי ותוקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הנהגת גוש הימין.

על רקע פסיקות בג"ץ, מעצרי תלמידי הישיבות והמשבר הגובר סביב סנקציות הגיוס, גולדקנופף מביע חרטה גלויה על הדרך שבה נהגו הסיעות החרדיות, ומאשים את ראש הממשלה בהפרת הבטחות ישירה ובהפקרת הציבור החרדי. לצד ביקורת קשה על האלימות המשטרתית בהפגנות והיחס לעצורים בכלא הצבאי, הוא מבהיר כי 'גוש הימין' התפרק מבחינתו, ומציב תנאי ברור וחד-משמעי לכל ממשלה עתידית: הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה בחוק, ללא יעדים וללא סנקציות. צפו בריאיון המלא.

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

תחילה התייחס ח"כ גולדקנופף להחלטת בג"צ להקפיא את חוק המעצרים: "אני חושב שכולם שיהיו עתירות על הנושא הזה, מה גם שהמשפטנים אמרו לנו שהחוק הזה עומד על חוט הסערה, אבל ככל שאפשר לעשות עוד משהו למען המעצרים הללו - אז אני נרתמתי לעבודה הזו ותמכתי בעניין הזה".

ב'אגודת ישראל' מתחו ביקורת על החוק וטענו כי יו"ר ש"ס אריה דרעי ידע מראש שהחוק הזה ייפסל, גולדקנופף אומר: "עשינו את זה כי לא יכולנו שלא לבקש שיעשו את זה, אבל האם זה הביא אהבת חינם או שנאת חינם? לא נראה לי שזה הביא כל כך הרבה אהבת חינם".

גולדקנופף מתייחס למצב אליו נקלע הציבור החרדי עם סנקציות שלא היו מקום המדינה ומעצר לומדי תורה: "איך הגענו? כי לא ידענו לומר מה שבן גביר אמר ועשה, אם נתניהו היה שומע מאיתנו שאנחנו פורשים וכולם היו פורשים - תאמין לי היה חוק כפי שרצינו ללא סנקציות".

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"כל זמן שנתניהו ידע שאנחנו רק אומרים ולא חושבים באמת לבצע אז הוא רכב עלינו והוא רכב עלינו יפה והיה לו טוב בממשלה הזו, הוא עמד באמריקה ליד טראמפ, איך? כי אנחנו נתנו לו 64, מי שבעת הח"כים שתמכו בו? 'יהדות התורה'. אם היינו יותר חזקים - היינו מעבירים את חוק הגיוס ולא היה נופל שערה מראשו של בחור ישיבה".

על השאלה האם רה"מ נתניהו אשם במצב הנוכחי, ענה גולדקנופף: "מה השאלה? איזה ספק בכלל? ראית דבר שנתניהו רצה והוא לא מבצע את זה? הוא יודע איך להוביל ואיך להשיג. אם היו רוצים ומחליטים שחוק הגיוס לפני הכל - והוא אמר את זה - יכלו להעביר את זה לפני הקמת הממשלה ולפני תקציב המדינה, מרחו אותו וזרו לנו חול בעיניים והבטיחו לנו הבטחות".

גולדקנופף מתייחס לביקורים שלו בכלא הצבאי וזועם: "אני פוגש שם עצורים על כלום, אני שואל אותם 'את מי רצחת', 'מאיפה גזלת'? 'הלבנת הון'? 'על מה אתה יושב בכלא'? והם עונים כי 'ישבו ללמוד תורה', אז מה? בגלל זה עוצרים בן אדם? אין חוק לעצור, מה פתאום לעצור? ישר לכלא? מה זה תרנגולת? מה זה אתה מכניס אדם לכלא? מה הולך פה? זה כפרה?".

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר 'יהדות התורה' מתייחס לאלימות המשטרה בהפגנות החרדים: "את הציבור החרדי החליטו איפה שהחליטו שהדם שלהם הוא הפקר, כשאתה רואה שוטר או מג"בניק תופס את אחיו ואתה מוריד לו את הבגדים, איפה זה נשמע בעולם? איך אפשר לעלות את זה על הדעת שבן אדם יכול לעשות את זה? ועל מה? הוא הפגין, גם מכוניות ואמבולנסים לא יכולו לעבור בקפלן?".

כששאלנו את גולדקנופף האם הוא חלק מגוש הימין, הוא השיב בחריפות: "'קוש'? איזה גוש? איך נהיה גוש? גוש נהיה שאחד מאמין לשני, שאחד בוגד בשני זה נקרא גוש? נתניהו רק בגד? הוא לא פגע? מה אני עונה לאלפי בחורי ישיבות שלא נתנו להם את הכסף?".

באשר לדרישה שלו ביום שאחרי הבחירות מכל ממשלה שתקום: "הסדרת מעמדם של לומדי התורה, שהם יהיו אזרחיים חוקיים במדינת ישראל כמו כל אחד. לא נסכים לסנקציות ויעדים. איך אתה אומר את המילה הזו (סנקציות. י-כ) בכלל? מי שעובד בתנובה או שטראוס תתן לו סנקציות, מה קרה פה? מי ברא את המילה הזו?".

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

גולדקנופף פותח מבערים נגד הסנקציות על לומדי התורה: "אחרי שעברנו כאן, כל חלק מהגוף שלנו שחטתם, קרעתם, היום אנחנו מלאי דם, כי עשיתם לנו כזה פיגוע שהיום יהודי חרדי מושפל, אחד מפחד ללכת ברחוב, אחד לא יכול לשלוח למעון, אחד לא יכול לצאת לחו"ל, הם לא יכולים לצאת לחופש כמו כל אחד, רישיון נהיגה אי אפשר, מה קרה כאן? יש עוד מדינה שמפלה כל כך הרבה תושבים שלה?".

גולדקנופף חוזר לחדד את הדרישה שלו: "להכיר בכל אזרחי ישראל כאזרחים מכובדים שמקבלים את כל הזכויות, הדרישה שמה שהיה עד היום שכל מי שלומד תורה - מקבל דיחוי לשנה, חוק ללא סנקציות וללא יעדים, מה זה סנקציות?".