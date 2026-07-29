כיכר השבת
בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

שמחה בדארג | מאות חגגו בשמחת נישואי נכד האדמו"ר 

מאות חסידי דארג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו בכורו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים בירושלים, חתן הרה"ג ר' יחיאל מיכל שידרוביצקי | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים דגולים (חסידים)

שמחת בית דארג - מאור החיים
שמחת בית דארג - מאור החיים| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
הרה"צ רבי אשר רוזנפלד בשמחה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
הרב שידרוביצקי בשמחה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
הרה"צ רבי אשר רוזנפלד בשמחה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
הרה"צ רבי אשר רוזנפלד והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר בשמחה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
הרה"צ רבי אשר רוזנפלד בשמחה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)

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חתונההאדמו"ר מדארגהרב זאב ארנסטרהרב אשר רוזנפלד

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