"בחנו שלוש אפשרויות מול איראן": פרטים נחשפים משיחת המנהיגים

גורם מדיני בכיר מסר היום (רביעי) כי הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן התנהלה באווירה "נהדרת", ללא התניות או דרישות לנסיגות.

לדבריו, עיקר הדיונים עסקו באיראן, כאשר השניים בחנו שלוש אפשרויות: הגעה להסכם, חידוש והעצמת התקיפות או המשך הלחץ הכלכלי והמצור הימי. בישראל, כך נמסר, מעדיפים להתמקד בתוצאה הסופית ולאו דווקא בדרך להשגתה, אך ההחלטה הסופית נתונה בידי טראמפ.

הגורם טען כי המשטר האיראני נחלש משמעותית מבחינה צבאית וכלכלית, אך ממשיך להפעיל לחץ באמצעות מצר הורמוז. עוד ציין כי ישראל מחזיקה בהערכות מודיעיניות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, וכי בפגישה עלו ספקות באשר ליעילותו של הסכם עתידי עם טהרן.

השניים דנו גם בזירות האזוריות, ובהן סוריה, לבנון וסעודיה. לפי הגורם, הוצגה לטראמפ תמונת המצב בסוריה והובע חשש מהתרחבות השפעתם של גורמי טרור.

בנושא לבנון הבהירה ישראל כי בכוונתה להישאר בשטח כל עוד האיום הביטחוני נמשך, ואילו בסוגיה הסעודית חזר טראמפ על עמדתו שלפיה קידום תוכנית גרעין אזרחית לממלכה יהיה כרוך בהצטרפותה להסכמי אברהם.

בנוסף, לדברי הגורם, טראמפ העלה מיוזמתו גם את סוגיית החנינה לנתניהו – נושא שלדבריו הנשיא מעלה לעיתים קרובות בשיחותיהם. נתניהו עצמו, כך נמסר, לא התייחס לנושא במהלך הפגישה.