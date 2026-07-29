נתונים חדשים שפרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושוע ב-ynet חושפים עלייה משמעותית במספר החרדים שהתגייסו לצה"ל בשנה האחרונה. על פי הנתונים, כ-4,000 חרדים התגייסו בשנה האחרונה, לעומת כ-2,800 בשנה שקדמה לה.

בצה"ל מייחסים את העלייה בעיקר לשני גורמים מרכזיים: החמרת האכיפה והסנקציות האישיות כלפי משתמטים, לצד שיפור התנאים והמסלולים המותאמים למשרתים חרדים שהוקמו בשנה האחרונה.

עם זאת, גורמי צה"ל מדגישים כי מספר המתגייסים הוא מתוך סך של כ-70 אלף מקבלי פטור מגיוס, בעוד שפוטנציאל הגיוס האמיתי עומד על כ-14 אלף צעירים חרדים בגיל הגיוס.

בכיר באגף כוח אדם אמר ל-ynet: "בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצבא. היינו רוצים לראות יותר לוחמים מתוך אותם 4,000 מתגייסים, ולא רק כ-1,000, אבל הכיוון חיובי".

הבכיר הוסיף והדגיש: "מנגד, אסור שהנתונים הללו יטעו: יש פוטנציאל אדיר לגיוס מהחברה החרדית, וצריך למצות אותו. אנחנו נפעל לעשות זאת".

הנתונים מתפרסמים על רקע מחסור כבד בכוח אדם בצה"ל. לפי הנתונים שמציג הצבא, חסרים כיום כ-7,500 לוחמים ומספר דומה של חיילים בתפקידי תומכי לחימה. זאת, בין היתר, על רקע המחיר הכבד של המלחמה, שבמהלכה נפלו יותר מ-950 חיילים ואלפים רבים נפצעו.