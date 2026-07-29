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בצל הסנקציות

זינוק דרמטי: 4,000 חרדים התגייסו השנה לצה"ל | 1,000 חרדים בתפקידי לחימה

נתוני צה"ל מגלים עלייה משמעותית בגיוס חרדים בשנה האחרונה • האכיפה המוחמרת והתנאים המותאמים הניבו תוצאות | אך הצבא מדגיש: רק 1,000 לוחמים מתוך 4,000 מתגייסים (חרדים)

מפגינים חוסמים את הכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים (צילום: דוד רוזנברג)

נתונים חדשים שפרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושוע ב-ynet חושפים עלייה משמעותית במספר החרדים שהתגייסו ל בשנה האחרונה. על פי הנתונים, כ-4,000 התגייסו בשנה האחרונה, לעומת כ-2,800 בשנה שקדמה לה.

בצה"ל מייחסים את העלייה בעיקר לשני גורמים מרכזיים: החמרת האכיפה והסנקציות האישיות כלפי משתמטים, לצד שיפור התנאים והמסלולים המותאמים למשרתים חרדים שהוקמו בשנה האחרונה.

עם זאת, גורמי צה"ל מדגישים כי מספר המתגייסים הוא מתוך סך של כ-70 אלף מקבלי פטור מגיוס, בעוד שפוטנציאל הגיוס האמיתי עומד על כ-14 אלף צעירים חרדים בגיל הגיוס.

בכיר באגף כוח אדם אמר ל-ynet: "בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצבא. היינו רוצים לראות יותר לוחמים מתוך אותם 4,000 מתגייסים, ולא רק כ-1,000, אבל הכיוון חיובי".

הבכיר הוסיף והדגיש: "מנגד, אסור שהנתונים הללו יטעו: יש פוטנציאל אדיר לגיוס מהחברה החרדית, וצריך למצות אותו. אנחנו נפעל לעשות זאת".

הנתונים מתפרסמים על רקע מחסור כבד בכוח אדם בצה"ל. לפי הנתונים שמציג הצבא, חסרים כיום כ-7,500 לוחמים ומספר דומה של חיילים בתפקידי תומכי לחימה. זאת, בין היתר, על רקע המחיר הכבד של המלחמה, שבמהלכה נפלו יותר מ-950 חיילים ואלפים רבים נפצעו.

צה"לחרדיםגיוס חרדיםחוק הגיוס

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