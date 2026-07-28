הרדיפה נמשכת: בג"ץ מוציא צו ביניים קבוע לביטול חוק המעצרים

שופטי בית המשפט העליון החליטו היום (שלישי) לתת צו ביניים קבוע המשהה את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים.

ההחלטה הדרמטית מונעת בשלב זה את יישום התיקון לחוק, המיועד למנוע מעצרי תלמידי ישיבות.

​מהחלטת השופטים עולה כי הצעד התקבל לאחר ששקלו "בכובד ראש את טענות הצדדים כפי שהוצגו בכתב ובעל-פה. צו הביניים שניתן יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט בעניין."

​בבית המשפט העליון הבהירו כי פסק הדין המלא והסופי בסוגיה יינתן בהקדם.

​על ההחלטה חתומים המשנה לנשיא נעם סולברג, לצד השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, יחיאל כשר ורות רונן.

מדובר בצו המשך לצו הקודם שהוגדר כצו "עראי", וכעת ניתן צו ביניים קבוע. הצפי הברור הוא שבג"ץ יפסול את החוק שנחקק על ידי המחוקק הישראלי.