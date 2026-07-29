רשות האוכלוסין וההגירה הוציאה לדרך בימים האחרונים שינוי מערכתי ודרמטי בנהלי הבדיקה בנמל התעופה בן גוריון, אשר צפוי להשפיע באופן ישיר ומשמעותי על אלפי חסידים המבקשים לעשות את דרכם לקיבוץ באומן לקראת ימי ראש השנה.

על פי הפרסום היום (רביעי) בגלי צה"ל, הרשות חסמה לחלוטין את האפשרות של אזרחים שנגדם עומד צו עיכוב יציאה מהארץ לעבור את שלבי הרישום לטיסה, ובכך סללה את הדרך לבלימה מוחלטת של תופעת היציאות הלא-מאושרות מגבולות המדינה עוד בטרם ההגעה למעבר הדרכונים.

עד כה, הבדיקה הפרטנית לקיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ התבצעה רק בשלב המתקדם ביותר של המסלול בנתב"ג, בעמדות ביקורת הדרכונים האוטומטיות. מצב זה יצר פרצה טכנולוגית ובטיחותית שנוצלה לאורך השנים על ידי נוסעים רבים, ובהם בחורי ישיבות ואברכים אשר הוגדרו כעריקים על ידי שלטונות הצבא ונגזר עליהם צו עיכוב יציאה.

אותם נוסעים הצליחו לעקוף את המחסומים האלקטרוניים באמצעות שיטה שזכתה לכינוי "היצמדות" – מעבר מהיר וצמוד יחד עם נוסע אחר שהחזיק באישור יציאה תקף ועבורו נפתחו השערים האוטומטיים. כידוע, תופעה זו הייתה נפוצה במיוחד בקרב חסידים שביקשו להגיע לאומן לראש השנה, למרות שנגדם עמד צו עיכוב יציאה.

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חסימה כבר בשלב הצ'ק-אין

על פי הנוהל החדש שנכנס לתוקפו לאחרונה, המידע בדבר צו עיכוב יציאה מועבר כעת ישירות לחברות התעופה השונות ומסונכרן מול מערכות הרישום שלהן. כתוצאה מכך, המעקב והחסימה מתבצעים כבר בשלב הראשוני ביותר של הליך היציאה – בעת ביצוע הצ'ק-אין בדלפקי חברות התעופה או במערכות הרישום המקוונות.

נוסע שנגדו קיים צו עיכוב יציאה אינו יכול עוד להנפיק כרטיס עלייה למטוס, ובכך נמנעת ממנו כליל האפשרות להתקדם לעבר אזור הביטחון וביקורת הדרכונים. השינוי הזה צפוי להשפיע באופן ישיר על אלפי חסידים שתכננו להגיע לאומן השנה, ועדיין לא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה: "בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך".

השלכות על הקיבוץ באומן

השינוי המערכתי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר אלפי חסידים מתכוננים לקראת הקיבוץ הגדול באומן בראש השנה. כפי שפורסם בכיכר השבת, בשבועות האחרונים התקיימו ישיבות היערכות בקייב לקראת הגעת עשרות אלפי חסידים, אך במקביל התגלו קשיים בישראל.

רבה של אומן, הרב יעקב ג'אן שליט"א, אף פנה לשרת התחבורה מירי רגב בבקשה דחופה להסדיר חניה למטוסים בנתב"ג, מחשש כי מטוסים אמריקניים ימנעו מרבבות הנוסעים להגיע ליעדם. כעת, עם השינוי החדש בנהלי הבדיקה, צפויים קשיים נוספים עבור חסידים שלא הסדירו את מעמדם.

יצוין כי בימים אלו מתנהל מאבק משפטי סביב חוק הוראת השעה שנועד להקפיא את מעצרי תלמידי הישיבות, כאשר הייעוץ המשפטי לכנסת קבע כי החוק נחקק בהליך פגום. המצב המשפטי המורכב, יחד עם השינוי בנהלי היציאה מהארץ, יוצר מציאות קשה עבור אלפי בחורי ישיבות ואברכים המבקשים להגיע לאומן.

רשות האוכלוסין מדגישה כי השינוי נועד לייעל את התהליך ולאפשר לנוסעים להסדיר את מעמדם בשלב מוקדם יותר, אך בפועל הוא צפוי ליצור קשיים משמעותיים לקראת ראש השנה. עדכונים נוספים בהמשך.