בית הדין למשמעת של משטרת ישראל הרשיע שוטר מיחידת האופנועים של תחנת בני ברק, לאחר שקבע כי הפעיל כוח מופרז כלפי עצור במהלך אירוע שהתרחש ברחוב רבי עקיבא בעיר.

על פי הכרעת הדין, השוטר הוזעק לדירה בעקבות דיווח של אם שטענה כי בנה, המתמודד עם רקע נפשי מורכב, מאיים עליה ודורש ממנה כסף.

במהלך תשאול האם, התבקש הבן להתרחק מהמקום, אך סירב והחל לקלל את השוטר. בשלב זה תפס אותו השוטר, הצמיד אותו לקיר ובהמשך הפיל אותו ארצה. לאחר שהמשיך להתנגד, הוצמד ראשו לקרקע, הוא נעצר ונכבל באזיקים.

בהמשך, בזמן שהעצור הובל במדרגות וניסה להשתחרר ולהימלט, היכה אותו השוטר באמצעות ברכו באזור רגיש בגופו. בעקבות הפגיעה פונה העצור לבית החולים, שם עבר ניתוח מורכב שבמהלכו נגרם לו נזק גופני בלתי הפיך.

חקירת מח”ש שנפתחה בעקבות האירוע נסגרה במישור הפלילי, אולם השוטר הועמד לדין משמעתי בגין שימוש בכוח מעבר למידה הנדרשת.

במהלך הדיון טען השוטר, באמצעות סנגורו, כי פעל בסיטואציה מבצעית מורכבת וכי מטרת המכה הייתה למנוע את בריחת העצור, ללא כוונה לגרום לפגיעה חמורה. גם מפקד היחידה העיד לזכותו וציין את מורכבות הפעילות המשטרתית בגזרה.

בית הדין דחה את הטענות וקבע כי השוטר חרג באופן בוטה מהכוח הסביר וכשל כשל ערכי חמור. השופטים ציינו כי אין זו הרשעתו הראשונה בעבירת אלימות משמעתית, לאחר שחודשים ספורים קודם לכן כבר הורשע בעבירה דומה.

בגזר הדין הוחלט להוריד את השוטר בדרגה למשך ארבעה חודשים בפועל, לצד הורדה נוספת בדרגה על תנאי למשך עשרה חודשים.