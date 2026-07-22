כיכר השבת
פגיעה קשה בגוף

שוטר הורשע בגין שימוש בכוח מופרז בבני ברק; העצור נפצע קשה ועבר ניתוח מורכב

בית הדין למשמעת של המשטרה הרשיע שוטר מתחנת בני ברק לאחר שהפעיל כוח מופרז כלפי עצור במהלך מעצר ברחוב רבי עקיבא בעיר | בעקבות האירוע נגרמה לעצור פציעה קשה, והוא נאלץ לעבור ניתוח מורכב בבית החולים | השוטר הורד בדרגה לארבעה חודשים (משטרה)

שוטר | אילוסטרציה (צילום: David Cohen/Flash90)

בית הדין למשמעת של משטרת ישראל הרשיע שוטר מיחידת האופנועים של תחנת , לאחר שקבע כי הפעיל כוח מופרז כלפי עצור במהלך אירוע שהתרחש ברחוב רבי עקיבא בעיר.

על פי הכרעת הדין, השוטר הוזעק לדירה בעקבות דיווח של אם שטענה כי בנה, המתמודד עם רקע נפשי מורכב, מאיים עליה ודורש ממנה כסף.

במהלך תשאול האם, התבקש הבן להתרחק מהמקום, אך סירב והחל לקלל את השוטר. בשלב זה תפס אותו השוטר, הצמיד אותו לקיר ובהמשך הפיל אותו ארצה. לאחר שהמשיך להתנגד, הוצמד ראשו לקרקע, הוא נעצר ונכבל באזיקים.

בהמשך, בזמן שהעצור הובל במדרגות וניסה להשתחרר ולהימלט, היכה אותו השוטר באמצעות ברכו באזור רגיש בגופו. בעקבות הפגיעה פונה העצור לבית החולים, שם עבר ניתוח מורכב שבמהלכו נגרם לו נזק גופני בלתי הפיך.

חקירת מח”ש שנפתחה בעקבות האירוע נסגרה במישור הפלילי, אולם השוטר הועמד לדין משמעתי בגין שימוש בכוח מעבר למידה הנדרשת.

במהלך הדיון טען השוטר, באמצעות סנגורו, כי פעל בסיטואציה מבצעית מורכבת וכי מטרת המכה הייתה למנוע את בריחת העצור, ללא כוונה לגרום לפגיעה חמורה. גם מפקד היחידה העיד לזכותו וציין את מורכבות הפעילות המשטרתית בגזרה.

בית הדין דחה את הטענות וקבע כי השוטר חרג באופן בוטה מהכוח הסביר וכשל כשל ערכי חמור. השופטים ציינו כי אין זו הרשעתו הראשונה בעבירת אלימות משמעתית, לאחר שחודשים ספורים קודם לכן כבר הורשע בעבירה דומה.

בגזר הדין הוחלט להוריד את השוטר בדרגה למשך ארבעה חודשים בפועל, לצד הורדה נוספת בדרגה על תנאי למשך עשרה חודשים.

בני ברקמעצרשוטראלימות שוטרים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר