כיכר השבת
בהרי הקאנטרי

הודאה מתוך אחווה | האחים מסקולען חגגו יחדיו את יום הצלת זקינם ואביהם זצ"ל

האחים האדמו"רים מסקולען וויליאמסבורג ולייקווד ערכו יחדיו סעודת הודאה מרכזי במוצאי שבת נחמו • במעמד ציינו את נס הצלת זקנם ואביהם האדמו"רים זי"ע מבית הכלא הידוע לשמצה ברומניה בשנות קדם • אלפי חסידים התרוממו בצילם במשך שעות ארוכות בהיכל 'עטרת וורטהיימר' שבהרי הקאנטרי (חסידים)

סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג| צילום: צילום: אחים לאנטשעווסקי
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג| צילום: צילום: אחים לאנטשעווסקי
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
סעודת הודאה בסקולען לייקווד ווילאמסבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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סעודת הודאההאדמו"ר מסקולען לייקוודהאדמו"ר מסקולען ויליאמסבורג

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