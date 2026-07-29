כיכר השבת
שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו

גולדקנופף: "שחטתם, קרעתם, אנו מלאי דם; יהודי חרדי מושפל, יש עוד מדינה שמפלה כך תושבים שלה?"

יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף שובר שתיקה ותוקף בחריפות את הסנקציות על הציבור החרדי: "היום יהודי חרדי מושפל" • הריאיון המלא – הערב ב'כיכר השבת' (חרדים)

גולדקנופף נגד הסנקציות על לומדי התורה
גולדקנופף נגד הסנקציות על לומדי התורה

בריאיון בלעדי שישודר הערב ב'כיכר השבת', יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ , שובר שתיקה ופותח מבערים נגד גל הסנקציו כלפי ציבור לומדי התורה והמגזר החרדי.

"אחרי שעברנו כאן", תקף גולדקנופף בחריפות: "כל חלק מהגוף שלנו שחטתם, קרעתם, היום אנחנו מלאי דם, כי עשיתם לנו כזה פיגוע שהיום יהודי חרדי מושפל – אחד מפחד ללכת ברחוב, אחד לא יכול לשלוח למעון, אחד לא יכול לצאת לחו"ל, הם לא יכולים לצאת לחופש כמו כל אחד, רישיון נהיגה אי אפשר...".

"מה קרה כאן? יש עוד מדינה שמפלה כך כל כך הרבה תושבים שלה?", הוסיך בזעם.

כאמור, הריאיון המלא הערב ב'כיכר השבת'

גיוס חרדיםיצחק גולדקנופףסנקציותבחירות 2026

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