בריאיון בלעדי שישודר הערב ב'כיכר השבת', יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, שובר שתיקה ופותח מבערים נגד גל הסנקציו כלפי ציבור לומדי התורה והמגזר החרדי.

"אחרי שעברנו כאן", תקף גולדקנופף בחריפות: "כל חלק מהגוף שלנו שחטתם, קרעתם, היום אנחנו מלאי דם, כי עשיתם לנו כזה פיגוע שהיום יהודי חרדי מושפל – אחד מפחד ללכת ברחוב, אחד לא יכול לשלוח למעון, אחד לא יכול לצאת לחו"ל, הם לא יכולים לצאת לחופש כמו כל אחד, רישיון נהיגה אי אפשר...".

"מה קרה כאן? יש עוד מדינה שמפלה כך כל כך הרבה תושבים שלה?", הוסיך בזעם.

כאמור, הריאיון המלא הערב ב'כיכר השבת'