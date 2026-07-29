מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל. תורגש הכבדה בעומסי החום.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בדרום מישור החוף, בדרום השפלה ובצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות עקב ערפילים מקומיים.

לטובץ המטיילים בימי בין הזמנים: השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

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ביום שישי, בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

וביום שבת קודש, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 21-35

חיפה: 23-31

טבריה: 22-37

צפת: 18-33

אילת: 28-41