עוד שבוע סוער ומרתק עבר על המערכת הפוליטית והציבור החרדי, ובתוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי באתר 'כיכר השבת', הרוחות סערו. במרכז הדיון העמוק והנוקב ניצבו השבוע שני נושאים הנמצאים בלב הליבה של הרחוב החרדי: מחד, התרחבות התופעה של מפלגות ויוזמות חרדיות חדשות המבקשות לקרוא תיגר על ההנהגה הקלאסית; ומאידך, כישלונו המהדהד של "חוק המעצרים" בבג"ץ והטענות הקשות על מהלכים פוליטיים ציניים על גבם של תלמידי הישיבות.

חברי הפאנל השבועי:

ד"ר חיים גולובנציץ – מזרחן ואיש ציבור.

– מזרחן ואיש ציבור. אשר פרדי – מנהל הקמפיין של יוזמת "מפלגת הציבור החרדי".

– מנהל הקמפיין של יוזמת "מפלגת הציבור החרדי". תת-אלוף (במיל') ראם עמינח – חוקר במכון למחקרים ביטחון לאומי (INSS).

– חוקר במכון למחקרים ביטחון לאומי (INSS). יהוידע כהן – עורך אתר 'בבלי'.

והערב בתוכנית

תעלומת המנדטים הנעלמים: בעוד האוכלוסייה החרדית גדלה ב-120% ב-20 השנים האחרונות, כוחה הפוליטי בכנסת כמעט ולא זז. כ-15% מהמצביעים החרדים (כ-3 מנדטים) נוטשים את המפלגות המסורתיות ומצביעים למפלגות ימין כלליות.

בעוד האוכלוסייה החרדית גדלה ב-120% ב-20 השנים האחרונות, כוחה הפוליטי בכנסת כמעט ולא זז. כ-15% מהמצביעים החרדים (כ-3 מנדטים) נוטשים את המפלגות המסורתיות ומצביעים למפלגות ימין כלליות. "לכתחילה ולא בדיעבד" – המרד של החרדים העובדים: ההתארגנות הפוליטית החדשה צומחת מתוך תסכול עמוק: עשרות אלפי חרדים שעובדים, משרתים בצבא ושומרים קלה כחמורה, מסרבים להמשיך להרגיש כמו "חרדים סוג ב'" ודורשים ייצוג רשמי.

ההתארגנות הפוליטית החדשה צומחת מתוך תסכול עמוק: עשרות אלפי חרדים שעובדים, משרתים בצבא ושומרים קלה כחמורה, מסרבים להמשיך להרגיש כמו "חרדים סוג ב'" ודורשים ייצוג רשמי. סערת "חוק המעצרים" והגיוס: החלטת הייעוץ המשפטי לפסול את יזמת אריה דרעי למניעת מעצר עריקים הציתה עימות חריף: האם מדובר בדאגה אמיתית לעולם התורה, או בציניות פוליטית שפוגעת בלומדים עצמם ומעמיקה את הקרע בחברה?

עימות חזיתי על עתיד הציבור החרדי

הדיון נפתח בהצגת נתונים מטלטלים מתוך סרטון קמפיין של מוטי לייטנר (המשנה לראש עיריית בית שמש), שהציב מראה נוקבת מול המפלגות החרדיות הוותיקות.

"לפני 20 שנה היינו 700 אלף נפש, כיום אנחנו כמעט מיליון וחצי – והכוח הפוליטי שלנו עלה במנדט אחד בלבד! איפה כל המנדטים? זולגים החוצה. אל תתייאשו, הגיע זמן לבית חדש."— מוטי לייטנר בסרטון הקמפיין שהצית את הדיוןדרישה לייצוג מתוך המיינסטרים

אשר פרדי הדגיש כי היוזמה להקמת "מפלגת הציבור החרדי" אינה מהלך של השוליים, אלא זעקה של הזרם המרכזי:

"אנחנו לא קצוות ולא שוליים – אנחנו המיינסטרים. מי שעובד או משרת בצבא ושומר תרי"ג מצוות לא צריך להרגיש סוג ב'. הציבור דורש ייצוג לכתחילה, שמבין את הצרכים של החרדי המודרני והעובד, בלי לנסות לחנך אותו מחדש."

ד"ר חיים גולובנציץ חיזק את הדברים וציין כי האירועים האחרונים הציפו את גודל הנתק:

"האטימות של הנציגים בכנסת הגיעה לשיא. הגיע הזמן שציבור ענקי שרוצה לשלב תורה, פרנסה ושירות יקבל קול לגיטימי וגאה." הסדקים בהנהגה והדילמה הפוליטית

תא"ל (במיל') ראם עמינח כרך את התופעה בתהליכים העמוקים שעוברים על החברה הישראלית והמערכת הביטחונית, והצביע על כך שהתסיסה מחלחלת כיום גם לתוככי שורות תנועת ש"ס.

מנגד, יהוידע כהן האיר את הזווית הפוליטית-פרקטית והציב סימן שאלה לגבי היתכנות המהלך:

"השאלה האמיתית היא האם מדובר בניסיון כנאמן להקים מפלגה שתעבור את אחוז החסימה ותשנה את כללי המשחק, או שמא מדובר במנוף לחץ שנועד בסופו של דבר להשיג שיריון מקומות במפלגות כמו הליכוד או עוצמה יהודית."

"חוק המעצרים": הגנה על התורה או ציניות פוליטית?

חלקו השני של הדיון עסק בפסילת "חוק המעצרים" של אריה דרעי. ד"ר חיים גולובנציץ לא חסך שבטו:

"זהו חוק בזוי ויציאה מהכללים שגרמה רק לחילול השם. אריה דרעי פועל בציניות פוליטית וכורך את מי שלומד תורה באמת יחד עם מי שלא לומד – ובכך פוגע בלומדי התורה עצמם."

אשר פרדי סיכם בקריאה לשינוי תפיסתי עמוק:

"אפשר גם ללמוד תורה ברצינות וגם לשרת או לעבוד – בדיוק כמו בציבור הדתי-לאומי. חייבים להפסיק להטיל סטיגמות ולהתחיל לבנות פתרונות אמיתיים לשילוב."

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תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

מפיק ראשי: נריה סעדיה