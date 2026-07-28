מחאה שקטה תפרו את השפתיים: אסירים בכלא האיראני יצאו בשביתת רעב אמיצה אסירים בכלא קזל־חסר באיראן תפרו את שפתיהם במסגרת שביתת רעב של 16 ימים, במחאה על העלייה בהוצאות להורג (בעולם)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 21:02