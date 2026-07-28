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מחאה שקטה

תפרו את השפתיים: אסירים בכלא האיראני יצאו בשביתת רעב אמיצה

אסירים בכלא קזל־חסר באיראן תפרו את שפתיהם במסגרת שביתת רעב של 16 ימים, במחאה על העלייה בהוצאות להורג (בעולם)

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אסירים בכלא קזל־חסר, הגדול ב, תפרו את שפתיהם במסגרת שביתת רעב הנמשכת כבר 16 ימים במחאה על העלייה בהוצאות להורג.

לפי הדיווחים, המחאה החלה לאחר ששישה אסירים שנידונו למוות לטענת המשטר בעבירות סמים הועברו לבידוד לקראת ביצוע גזר הדין.

ארגון זכויות האדם האיראני (IHRNGO), שמושבו באוסלו, טוען כי איראן הוציאה להורג 424 בני אדם מתחילת 2026, רובם בעבירות סמים, וכי כ־1,500 אסירים ממתינים כיום לעונש מוות בכלא קזל־חסר.

משרד זכויות האדם של האו"ם הזהיר כי שמונה צעירים נוספים נמצאים בסיכון מיידי להוצאה להורג, וקרא להקפאת ההוצאות להורג ולהבטחת משפטים הוגנים.

הדיווח מסתמך על תיעוד מתוך הכלא ועל דיווח של The Guardian וארגון IHRNGO; הרשויות באיראן לא הגיבו לדיווחים.

איראןאלימותאסיריםשביתת רעבבית כלא

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הנני מברך אתכם האסירים על החלטתכם בעניין שביתת הרעב, רק לא ברור לי היכן הייתם עד עכשיו.
א.א

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