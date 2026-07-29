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ענבי הגפן | נכד האדמו"רים התארס עם נכדת חבר הבד"ץ

קהל מכובד נטל חלק בשמחת אירוסי נכד האדמו"רים מטעמשוואר ומשכנות הרועים, החתן בן הרה"ג ר' שלום לייפער, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' אלטר יהודה שווארץ, חתן הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן, חבר בד"ץ העדה החרדית (חסידים)

שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)
שמחת בית משכנות הרועים - טעמשוואר (צילום: נתי אמרגי)

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אירוסיןהאדמו"ר ממשכנות הרועיםהאדמו"ר מטעמשווארהרב אברהם יצחק אולמן

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