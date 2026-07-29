ארגון הטרור חיזבאללה רשם הלילה (בין שלישי לרביעי) עליית מדרגה חמורה בדרגת התעוזה והפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון, כאשר שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחות צה"ל שפעל במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון.

האירוע התרחש במהלך סיור שגרתי של הלוחמים באזור שנמצא תחת אחריותה של אוגדה 36, סמוך לקו הצהוב. הכלי ההנדסי ספג פגיעה כתוצאה מהתפוצצות הרחפן, אך בסיעתא דשמיא לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בהסלמה משמעותית; שכן מאז כניסתה של הפסקת האש לתוקף, הקפיד ארגון הטרור לשגר בעיקר רחפני איסוף מודיעין לצורכי צילום ומעקב, וכעת זו הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש ברחפן נפץ התקפי שכוונה ישירות לעבר כלי ישראלי.

בעקבות המתקפה, בצה"ל הבהירו כי הכוחות המשיכו בפעילותם במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים לקדם או להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הביטחון. במקביל לתקרית החמורה, צה"ל ממשיך להעמיק את אחיזתו בשטח ולסכל את תשתיות הטרור שנותרו במרחב הבטחוני.

במסגרת זו, לוחמי גדוד 601 ויהל"ם, הפועלים תחת חטיבה 401 באוגדה 91, השמידו מפקדה תת-קרקעית של חיזבאללה בכפר חדאתא. התוואי התת-קרקעי שנחשף השתרע לאורך כ-55 מטרים וכלל שלושה חדרי שהייה מצוידים, כאשר פיר המנהרה אותר כשהוא מוסתר מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. בתוך התוואי אותרו עשרות אמצעי לחימה. היעד מוקם במרחק של כ-300 מטרים בלבד מבניין של ארגון יוניפי"ל, מה שמעיד פעם נוספת על הניצול ציני שעושה חיזבאללה במבנים אזרחיים ובינלאומיים ככסות לפעילות טרור.

אירועים אלו מתרחשים ברקע ניסיונות מתמשכים של חיזבאללה לשקם את יכולותיו בדרום לבנון, לצד איסוף אמל"ח ורענון כוחות למקרה של חידוש הלחימה בהיקף מלא. בין היתר, נרשמו בימים האחרונים ניסיונות של הארגון לפתוח באזור צור סניף חדש של המוסד הפיננסי "אל-קרד אל-חסן", המשמש כזרוע הבנקאית שלו.

מהלכים אלו נתקלים כעת גם בהתנגדות פנימית בקרב תושבי דרום לבנון, החוששים כי נוכחות הארגון תביא לתקיפות נוספות באזורם. במקביל, בצד המדיני מדווח על תוכנית רשמית שהציג נשיא לבנון ג'וזף עאון בממשל האמריקני, העוסקת בפירוק חיזבאללה מנשקו והכפפת כל האמצעים הצבאיים במדינה תחת שליטת צבא לבנון, בעוד צה"ל מבהיר מצידו כי ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום ולסיכול ניסיונות פגיעה בכוחותיו ובתושבי מדינת ישראל.