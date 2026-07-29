הפסד צורב לרוטמן: תביעת המיליון נגד גיא פלג וחדשות 12 נדחתה

בית משפט השלום בירושלים דחה היום (רביעי) את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד העיתונאי גיא פלג, מנכ"ל חדשות 12 אבי וייס, חברת החדשות, שידורי קשת וארבעה נתבעים נוספים. רוטמן דרש מהנתבעים פיצויים בסך 1,091,300 שקלים, הסרת הפרסומים ופרסום התנצלות.

התביעה עסקה בדיווח שפרסם פלג בנובמבר 2023, שלפיו במהלך ישיבה עם אנשי שב"כ ונציגי משרד המשפטים אמר רוטמן: "הדם של האחים הלל ויגל יניב שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב־7 באוקטובר".

רוטמן הכחיש כי אמר את הדברים וטען שמדובר בפרסום כוזב, חמור ומסית. לדבריו, במהלך הישיבה הוא אמר את ההפך, ולא ערך הבחנה בין דם הנרצחים. עוד טען כי הנתבעים פרסמו את הדברים אף שהבהיר להם טרם הפרסום כי הציטוט אינו נכון.

מנגד, הנתבעים טענו כי מדובר בדיווח חדשותי שהיה אמת ועסק בדברים שאמר נבחר ציבור במהלך דיון סגור. לטענתם, פלג פנה לרוטמן לפני הפרסום לצורך קבלת תגובתו, וכי לפרסום היה עניין ציבורי.

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בית המשפט נתן אמון בעדויותיהן של שלוש עורכות הדין שנכחו בישיבה, וקבע כי הן מחזקות את המסקנה שלפיה הדברים שיוחסו לרוטמן אכן נאמרו. עם זאת, עו"ד לילך וגנר העידה כי ייתכן שהדברים לא נאמרו בדיוק באותו נוסח, וכי רוטמן הבהיר לאחר מכן את כוונתו.

בית המשפט קבע כי אין בעדותו של עו"ד גור בליי, שהובאה מטעם רוטמן, כדי לסתור את ראיות ההגנה. בפסק הדין צוין כי לבליי לא היה זיכרון קונקרטי מהישיבה, וכי זיכרונו התבסס בעיקר על הקלטת שיחה שנערכה לאחריה.

בסיכום פסק הדין כתב השופט: "לאור כל האמור לעיל, משעה שהוכחה הגנת 'אמת דיברתי' דין התביעה כנגד הנתבעים 1־4 להידחות".

"באשר לארבעת הנתבעים הנוספים, בית המשפט קבע כי בפרסומים שנבחנו לא הוכחה עילת לשון הרע, והוסיף כי ממילא עומדות להם גם הגנות אמת בפרסום ותום לב".

למרות דחיית התביעה, בית המשפט החליט שלא לחייב את רוטמן בהוצאות. השופט מתח ביקורת על ההתנהלות הדיונית של כלל הצדדים וקבע כי כולם תרמו להתמשכות ההליך. לצדדים עומדת זכות ערעור כחוק.