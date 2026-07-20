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ייחס האשמה חמורה

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור: זה העונש שהוטל על מי שפרסם לשון הרע על ליברמן

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור כמיסה על הרשעתו הפלילית • נקבע כי ייחס לליברמן האשמת שווא בעת רגישה | חויב בפיצוי כולל של 90,000 ש"ח ומאסר על תנאי (פוליטי מדיני)

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אביגדור ליברמן (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בית המשפט המחוזי דחה היום (שני) את ערעורו של יוסי כמיסה על הכרעת הדין בתיק לשון הרע שהגיש נגדו יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן. בכך הותיר בית המשפט על כנו את הרשעתו הפלילית של כמיסה, וקבע כי עליו לשלם פיצוי כולל בסך 90,000 ש"ח לליברמן ולמפלגה, בנוסף לעונש המאסר על תנאי.

כזכור, כמיסה, שכיהן בעבר כעוזרו של ליברמן, ייחס לשר האוצר לשעבר האשמה חמורה במהלך תקופת בחירות. על פי הטענות שהפיץ, ליברמן הציע לו לפני שנים לבצע רצח של ניצב במשטרה בתמורה לתשלום של 100 אלף דולר. בית המשפט קבע כי מדובר בהאשמת שווא שפורסמה ביודעין.

בפסק הדין נקבע כי עדותו של כמיסה אינה מהימנה, בעוד שעדותו של ח"כ ליברמן נמצאה אמינה. השופטים הדגישו כי הפרסומים נעשו בתקופה רגישה במיוחד - במהלך מערכת בחירות - ופגעו בהליך הדמוקרטי עצמו.

עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ, המייצגים את ליברמן ואת המפלגה, מסרו: "סוף פסוק להרשעתו הפלילית של כמיסה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע באופן נחרץ כי כמיסה ייחס לליברמן האשמת שווא, שאין קשה ממנה, בעת שאין רגישה ממנה, למפלגה הרצה לכנסת ולעומד בראשה".

פיצוי משמעותי בשל חומרת הפגיעה

בית המשפט קבע כי הפיצוי הכולל בסך 90,000 ש"ח משקף את חומרת העבירות. נוכח העובדה שמדובר בפרסומים חריגים בחומרתם שפורסמו ברבים, הפגיעה הפוטנציאלית בליברמן, בהיותו איש ציבור, הייתה משמעותית במיוחד.

עונש המאסר על תנאי למשך שישה חודשים נותר על כנו, כפי שנקבע בערכאה הראשונה. השופטים הבהירו כי מדובר בעבירה חמורה שפגעה לא רק באדם פרטי אלא גם במערכת הפוליטית והדמוקרטית.

ליברמן (צילום: באדיבות)

ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לאחר פסק הדין: "האמת חזקה מכל שקר. גם כשיש מי שמנסה לנהל קמפיינים של השמצות ועלילות דם, בסוף הצדק מתגלה". דבריו משקפים את הסיפוק מהכרעת בית המשפט שאישרה את עמדתו.

יצוין כי הפרשה עוררה בעבר דיון ציבורי רחב, כאשר חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין תהה מדוע המשטרה לא חקרה את העדות של כמיסה נגד ליברמן. כעת, לאחר שבית המשפט קבע כי מדובר בהאשמת שווא.

פיצוייםישראל ביתנולשון הרעתביעה משפטיתתביעת לשון הרעיוסי כמיסה

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2
איך מראים את הפנים של הרשע דוברמן
בוער
1
למה שאדם ימציא כזה דבר הזוי? משהו לא ברור כאן.
שירה

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