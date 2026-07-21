סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה במגמת ההתחזקות ושומרת על המקום הראשון עם 24 מנדטים - מנדט אחד יותר מהסקר שפורסם בשבוע שעבר.

מדובר בהמשך מגמה עקבית של עלייה עבור הרמטכ"ל לשעבר, שמצליח לבסס את מעמדו כמפלגה המובילה בזירה הפוליטית.

הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחזק גם הוא במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, ועומד כעת על 23 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט רושמת נסיגה ונחלשת במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, כשהיא עומדת כעת על 15 מנדטים.

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מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ממשיכה להתחזק וזוכה ל-11 מנדטים - עלייה של מנדט אחד. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות: ש"ס בראשות אריה דרעי עם 8 מנדטים, כך גם 'יהדות התורה' עם 8 מנדטים.

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גבירעפ 8 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נחלשת במנדט אחד ועומדת כרגע על 4 מנדטים בלבד.

מפת הגושים והמפלגות הערביות

על פי הסקר, מפלגות האופוזיציה הציוניות זוכות ל-59 מנדטים, בעוד מפלגות הקואליציה הנוכחית מקבלות 51 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות - חד"ש-תע"ל ורע"ם - זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת בית ציוני-המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עם 2.7%, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 1.7% וכחול לבן של בני גנץ עם 1.3% בלבד.

התאמה לראשות הממשלה ותמיכה בחרדים

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט זוכה ל-43% תמיכה, בעוד נתניהו מתחזק וזוכה ל-37% תמיכה. במאבק הישיר בין נתניהו לבנט, ראש הממשלה ממשיך להוביל עם 39% תמיכה אל מול 35% תמיכה לבנט.

בסקר נשאלו גם מצביעי הקואליציה על עמדתם כלפי הדיל עם המפלגות החרדיות, במסגרתו עברו חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. 59% מהמשיבים הביעו שביעות רצון מהדיל, 19% הביעו אי-שביעות רצון ו-22% השיבו שהם לא יודעים.

כאשר נשאלו מצביעי הקואליציה אם הם רוצים שהחרדים יהיו חלק מהקואליציה הבאה, 70% ענו בחיוב, 19% ענו בשלילה ו-11% ענו שהם לא יודעים. הנתונים מעידים על תמיכה רחבה בשותפות עם המפלגות החרדיות בקרב מצביעי הקואליציה.

תרחישים אפשריים במחנה האופוזיציה

מצביעי האופוזיציה נשאלו איזו אפשרות יעדיפו לנקוט במידה וגוש מתנגדי נתניהו לא יגיע לאחר הבחירות ל-61 מנדטים. 44% חשבו שיש להקים ממשלה שנשענת על תמיכה מבחוץ של מפלגה ערבית, 28% חשבו שיש לקיים בחירות חדשות, 13% חשבו שיש ללכת לממשלת אחדות עם הליכוד, ורק 6% חשבו שיש להקים ממשלה עם מפלגה חרדית. 9% השיבו שהם לא יודעים.