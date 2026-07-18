הרוחות באולפן התלהטו כאשר תומר אביטל הציג נתונים קשים, לטענתו, בנוגע למה שהוא מכנה "מדד השקרים" של הערוצים השונים, וכיוון את האש ישירות לעברו של עמית סגל:

"יש חשיבות לפערים", טען אביטל באולפן. "והנה כמות השקרים: בערוץ 14 היא מעל 400. בערוץ 12 זה בערך 200, ואגב – חצי מהם זה עמית סגל. שקרים מתועדים שהופרכו על ידי אנשי מקצוע!"

בהמשך, שלח אביטל אתגר ישיר ובוטה לעברו של הפרשן הפוליטי:

"עמית סגל מוזמן לתבוע אותי. יש 70 שקרים מתועדים שלו שבדקנו אחד-אחד. הוא תמיד תפס דגי רקק – אנשים שאמרו איזה שטות שאפשר לתבוע עליה והוא ניצח – אבל הנה, עמית סגל, 70 שקרים. מה תעשה לי?"

קוטשר מתפוצץ: "אתה בולשביק, לא תסגרו פה כלום"

מי שלא נשאר חייב למשמע הדברים הוא היועץ האסטרטגי מהציונות הדתית, אבינועם קוטשר, שיצא במתקפת נגד חריפה והאשים את אביטל בניסיון סתימת פיות ובולשביזם, תוך שהוא משווה את דבריו להצהרותיו של יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, נגד ערוץ 14.

קוטשר הטיח באביטל באולפן:

"מה אתם מביאים מיצגים? כמו שהם מאשימים את היועמ"שית, אתם מאשימים את עמית סגל. יאללה, צא תתמודד עם מה שיש לך באוויר! מה אתה הולך לתקשורת? אתה הבולשביק, אנחנו נסגור את התקשורת עכשיו?! יאיר גולן רוצה לסגור את ערוץ 14, אתה רוצה לסגור את עמית סגל... יאללה יאללה, אתם לא תסגרו פה כלום! לא את הישיבות, ולא את ערוץ 14!"

בתגובה למתקפה של קוטשר וההאשמות על רצון לפגוע במוסדות דת וכלי תקשורת ימניים, ביקש אביטל להבהיר את עמדתו בצורה חד-משמעית ופנה ישירות לצופים בבית:

אין כוונה לסגור מוסדות: "אנחנו לא נסגור ישיבות ואנחנו לא נסגור ערוצים.

"דרישה לשוויון בפני החוק: "אנחנו נידאג לאכיפה שוויונית לכולם – כולל לערבים, לחרדים ולחילונים.

"מלחמה בהסתה ושקרים: "אין מה לעשות, אם מישהו משקר ומסית, זו עבירה על החוק."

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.