תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", מציפה את המחלוקות הכי מדממות בחברה הישראלית, בפרק סוער נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

הרב ישראל טרופר - נציג 'הפלג הירושלמי', שהציג קו אידיאולוגי נוקב, שלל את ערך חוקי הכנסת והתעקש כי לומדי התורה הם מערך הביטחון האמיתי של המדינה.

- נציג 'הפלג הירושלמי', שהציג קו אידיאולוגי נוקב, שלל את ערך חוקי הכנסת והתעקש כי לומדי התורה הם מערך הביטחון האמיתי של המדינה. תומר אביטל - עיתונאי חוקר ומועמד מטעם מפלגת 'הדמוקרטים', שתקף בחריפות את העסקנות החרדית, הציג את נתוני הגיוס והמיסים והזהיר מפני תנועת מטולטלת חילונית קשה.

- עיתונאי חוקר ומועמד מטעם מפלגת 'הדמוקרטים', שתקף בחריפות את העסקנות החרדית, הציג את נתוני הגיוס והמיסים והזהיר מפני תנועת מטולטלת חילונית קשה. אבינועם קוטשר - יועץ אסטרטגי מהציבור הדתי-לאומי, שביקר את החקיקה החרדית כספין בחירות פנימי, הגן על תרומת המגזר החרדי אך דרש הגינות עובדתית.

- יועץ אסטרטגי מהציבור הדתי-לאומי, שביקר את החקיקה החרדית כספין בחירות פנימי, הגן על תרומת המגזר החרדי אך דרש הגינות עובדתית. יהושע לוונטל - ר"מ בישיבה וחוקר החברה החרדית באוניברסיטה העברית, שראה בחוק היסוד הישג תודעתי חשוב שחוסך את הצורך להתנצל על לימוד התורה.

כותרת שבועית (חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים)

הדיון נפתח בחקיקת הבליץ של שני החוקים הדרמטיים: חוק יסוד לימוד תורה (בנוסח מצומצם של שורה אחת המגדירה אותו כערך יסוד) וחוק חסינות המעצרים ל-90 יום, זאת במקביל להמשך הסנקציות הכלכליות של היועמ"שית.

אבינועם קוטשר כינה את החוקים "ביזוי התורה וספין פריימריז" שרק נותן דלק לקמפיין האנטי-דתי. יהושע לוונטל חלק עליו וטען שמדובר בהכרה לאומית חשובה שמונעת את הפיכת החרדי לנצלן. הרב ישראל טרופר ביטל את המהלך כ"קרנבל וליצנות" ללא תוקף משפטי מול בג"ץ, וכינה את ישראל "מדינת פלסטלינה".

במהלך הפינה הוצג תיעוד של ח"כ משה (קינלי) טור-פז המכנה את החוק "חוק המקפצה לעריקים". הדבר הצית עימות קשה; תומר אביטל האשים את החרדים ביצירת קרע בלתי ניתן לאיחוי בזמן שחיילים נופלים בחזית, ואילו הרב טרופר השיב כי רוב הנופלים הם מהציונות הדתית ולא מיש עתיד, והזהיר כי חוסר הצניעות בצה"ל הוא שהוביל לאסון השבעה באוקטובר. טרופר אף הציג נתונים היסטוריים ממלחמת ששת הימים מול היום, וטען כי הניצחונות אינם תלויים בכמות החיילים אלא בזכותם של לומדי התורה, בדומה ל-300 הלוחמים של גדעון המקראי.

פינת אנ"ש (ההקלטות של הראשון לציון)

הסערה הבאה התחוללה סביב חשיפת דבריו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שבשיחות סגורות כינה את נתניהו "שקרן שרימה בחוק הגיוס" וסימן את גדי אייזנקוט כאלטרנטיבה שיכולה לחזור בתשובה. תומר אביטל קרא לחרדים לאמץ את עקרונות מגילת העצמאות, לקחת חלק בשוויון בנטל ובמיסים, והתגאה בכך שמפלגתו הגיעה ל-110,000 מתפקדים, מה שיעניק להם כ-15 מנדטים.

הרב טרופר הדף את ההאשמות הכלכליות וטען כי 80% מהחרדים עובדים ומשלמים מיסים בתלוש, והיתר תורמים דרך רכישת דירות ואי-שימוש במוקדי הפשע, וקבע: "השאלה למה חרדים לא משלמים מיסים זהה לשאלה למה לחילונים יש קרניים". אבינועם קוטשר העמיד את טרופר על טעותו ההיסטורית לגבי מהלכי הרב אלישיב ואהוד ברק ב-1999 והקמת ועדת טל.

במהלך הדיון הציג המנחה יוסי סרגובסקי סיפור אישי על מלצר מסורתי באשדוד שבירך בחום, כדי להמחיש את החשש החרדי מאיבוד הבייס המסורתי של הליכוד במקרה של חבירה לשמאל. מנגד, אביטל שיתף בתיעוד מכנס בית הנשיא שבו נחשפה הסולידריות הכלכלית הפנימית של חסידות גור (גמ"חים), וביקר את המגזר על כך שאינו מחיל את הסולידריות הזו על כלל המדינה.

סערת מיליוני החיילים והקופים בכנסת

נקודת הרתיחה של התוכנית נרשמה סביב דבריו הדרמטיים של ח"כ יצחק גולדקנופף שטען כי "יש יותר משני מיליון חיילים בצה"ל ו-90% מהחילונים לא מתגייסים", לצד תיעוד המתקפה הבוטה של ח"כ עודד פורר נגדו באולפן הפטריוטים. תומר אביטל כינה את גולדקנופף "אימפריית נכסים מנותקת שעושה בושות לחרדים". אבינועם קוטשר הגדיר את דברי הח"כ כטעות עובדתית פוגענית כלפי משפחות המילואימניקים שקורסות תחת הנטל ומחללות שבת מתוך פיקוח נפש, ויהושע לוונטל שיתף בכאב האישי שלו כמורה שאיבד שניים מתלמידיו בציונות הדתית.

בהמשך הוצג סרטון של ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד) שצעק על בחורי ישיבה בגלריית הכנסת: "תפסיקו להסתכל עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הילדים שלי עושים צבא". קוטשר ולוונטל ביקרו את השימוש במילה "קופים", אך הסכימו כי שוטטות של בחורי ישיבה במשכן בזמן מלחמה היא מראה פסול, בעוד הרב טרופר טען כי מדובר בחמישה בחורים בלבד מתוך 90,000 והאשים את דוידסון בניצול ציני של טרגדיות.

הדיון התדרדר לדו-קרב מילולי חריף על גבולות הדת והציונות. טרופר קרא לחילונים "אפיקורסים ומחללי שבת", ואילו אביטל הטיח בטרופר שהוא "פרור של ציבור שלא משתתף בנטל וזורע שנאה".

מי היה איש השבוע שלהם?

תומר אביטל בחר בנאור נרקיס (הדמוקרטים), ממקימי "חוזרים בתבונה", כאיש המנגיש ידע לציבור, ואתגר את עורכי 'כיכר השבת' שלא לצנזר את הבחירה. המנחה יוסי הגיב מיד וכינה את נרקיס "פרובוקטור ופופוליסט שעושה נזק לשמאל".

בחר בנאור נרקיס (הדמוקרטים), ממקימי "חוזרים בתבונה", כאיש המנגיש ידע לציבור, ואתגר את עורכי 'כיכר השבת' שלא לצנזר את הבחירה. המנחה יוסי הגיב מיד וכינה את נרקיס "פרובוקטור ופופוליסט שעושה נזק לשמאל". יהושע לוונטל בחר ברב בצלאל כהן (תנועת 'לכתחילה') שנועד עם יאיר גולן, ובקבוצת הבוגרים המצטיינת של המכינה החרדית באוניברסיטה העברית שהשתלבו בתארי רפואה ופיזיקה.

בחר ברב בצלאל כהן (תנועת 'לכתחילה') שנועד עם יאיר גולן, ובקבוצת הבוגרים המצטיינת של המכינה החרדית באוניברסיטה העברית שהשתלבו בתארי רפואה ופיזיקה. הרב ישראל טרופר בחר ברב יצחק יוסף, על עמידתו האמיצה מול המדינה נגד מעצרי לומדי התורה.

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תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

אבי לודמיר, למי עזוז מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

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