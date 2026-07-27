מכה אנושה לבן גביר: היועמ״שית דורשת להקפיא את חוק מח״ש

היועצת המשפטית לממשלה ביקשה היום (שני) מבג״ץ לבלום את יישומו של החוק המשנה את מבנה המחלקה לחקירות שוטרים. לפי העמדה שהוגשה לבית המשפט, יש להקפיא כבר כעת את המינויים ואת הקמת היחידה החדשה, ובהכרעה הסופית לבטל את התיקון כולו.

הבקשה הוגשה במסגרת עתירות התנועה לאיכות השלטון, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, בשער, 23 רבי ניצבים וניצבים בדימוס ולשכת עורכי הדין. היועמ״שית מבקשת לעצור את מינוי חברי הוועדה, בחירת מנהל היחידה והממונה על התיאום, פעולות ההקמה וקביעת התקציב, עד להכרעת בג״ץ.

במרכז המחלוקת עומד תיקון 45 לפקודת המשטרה, המשנה את מעמדה של מח״ש ומקים יחידה חדשה לחקירת שוטרים ואנשי שב״כ. במקרים שבהם החקירות קשורות זו בזו, סמכויות היחידה עשויות לחול גם על אזרחים.

היחידה החדשה תוכפף מבחינה מנהלית למשרד המשפטים. בראש המערכת יעמדו מנהל היחידה וממונה על התיאום, שיוכל להכריע במחלוקות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין מנהל היחידה בנוגע לחקירות מקבילות.

בתגובת היועמ״שית נטען כי מאחורי השינוי המבני עומדת למעשה הקמה של גוף חקירה ותביעה חדש, בעל סמכויות נרחבות ותלות בדרג הפוליטי. לדבריה, מנגנון מינוי בעלי התפקידים והאפשרות לסיים את כהונתם פוגעים בעצמאותם המקצועית.

״החוק, במתכונתו, פוגע פגיעה אנושה ביסודות גרעיניים של מדינה דמוקרטית, ובהם שוויון בפני החוק ואכיפת חוק הוגנת ושאינה מושפעת משיקולים זרים״, נכתב במסמך.

עוד נטען כי תחולת החוק אינה באמת נדחית, משום שההליכים המרכזיים ליישומו כבר החלו. קול קורא לבחירת מנהל היחידה פורסם, המועד להגשת מועמדויות הוארך עד 2 באוגוסט וחלק מחברי הוועדה כבר מונו.

״הרכבת כבר יוצאת מהתחנה״, נכתב בתגובה. לטענת היועמ״שית, קידום המינויים בתקופת הבחירות עלול לקבוע עובדות בשטח ולהעניק לממשלה הנוכחית השפעה על מנגנון המינויים למשך שנים.

היועמ״שית הזהירה כי פעילות במקביל של מח״ש הקיימת ושל היחידה החדשה עלולה ליצור כאוס ארגוני, לפגוע בטיפול בתיקים רגישים ולהקשות על גיוס ושימור עובדים. עוד נטען כי השינוי עלול ליצור אפקט מצנן על שוטרים, חוקרים, תובעים, אנשי שב״כ, יועצים משפטיים, עורכי דין ועיתונאים.

לדבריה, הקפאת החוק עד להכרעה לא תגרום לנזק משמעותי, משום שמח״ש יכולה להמשיך לפעול במתכונתה הקיימת. מנגד, אם המינויים וההקמה יתקדמו והחוק יבוטל בהמשך, חלק מהנזקים לא יהיו הפיכים.

היועמ״שית הודיעה כי במסגרת הדיון בעתירות תבקש מבג״ץ לבטל את התיקון במלואו. לפי עמדתה, ביטול סעיפים נקודתיים לא יספיק, משום שהקשיים החוקתיים נובעים ממכלול ההסדרים.

״הקמת היחידה לחקירה ותביעה פוליטית כבר יצאה לדרך״, נכתב בסיכום. כעת יידרש בג״ץ להכריע אם לעצור את יישום החוק עד להכרעה בעתירות.