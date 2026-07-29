תקיפת אנשי רשות המיסים בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

רשות המיסים הודיעה היום (רביעי) כי תחזור לפעילות בבני ברק תחת מתווה אבטחה מוגבר, לאחר שהושבתה בעקבות תקיפת פקחי מס בעיר לפני כשבועיים. בין היתר תשוב לפעול גם קרן הפיצויים, המספקת סיוע לתושבים שבתיהם נפגעו במלחמה מול איראן.

במכתב ששלח מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, נמסר כי לאחר פגישת עבודה עם משטרת בני ברק גובש מתווה אבטחה חדש, הכולל את כלל הדרישות שהציבו ההסתדרות והעובדים. במסגרת המתווה, כניסת עובדי הרשות לבני ברק וליישובים נוספים המוגדרים כבעלי פוטנציאל סיכון גבוה תתבצע רק בתיאום מראש ובליווי משטרתי. בנוסף יקודמו אמצעי אבטחה טכנולוגיים, מעטפת ביטוח ייעודית ותוספת סיכון בשכר.

מס הכנסה בבני ברק - צילום: כיכר השבת מס הכנסה בבני ברק | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:58

משבר בעקבות תקרית התקיפה

המשבר החל לאחר שפקחי מס הכנסה שהגיעו לפעילות בבני ברק הותקפו בתבניות של ביצים על ידי התושבים, וחולצו על ידי המשטרה.

בעקבות האירוע הורה אהרונוביץ' לעצור את פעילות רשות המיסים בעיר, לרבות הטיפול בתביעות פיצויים של נפגעי המלחמה, עד לקבלת גינוי מצד העירייה.

לאחר פגישה עם ראש העיר חנוך זייברט הוחלט לחדש את הפעילות, אולם בהסתדרות הבהירו כי העובדים לא ישובו לעיר עד שיובטחו תנאי ביטחון מלאים.

כעת, לאחר גיבוש מתווה האבטחה החדש ואישורו, הודיעה רשות המיסים כי הפעילות בעיר תחודש, תוך דגש על שמירת ביטחונם האישי של העובדים.