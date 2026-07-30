החל ממוצ"ש בחצות: מחיר הדלק מזנק ב-61 אגורות

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע הבוקר (חמישי) כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון (2 באוגוסט) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.09 שקלים לליטר, עליה של 61 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.85 שקלים לליטר, עליה של 51 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

על פי ההודעה, הזינוק במחירי הדלק נובע בעיקר מהמתיחות הגוברת במפרץ ומהמתקפות האמריקניות המתמשכות נגד יעדים של המשטר בטהרן. גם בעיות התנועה במצר הורמוז בשל ההתנהלות האיראנית משפיעות על המחירים.