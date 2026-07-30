נתניהו מכחיש את הטענות: ״הוא השותף הבכיר, אני הזוטר״

אחרי פגישתו עם הנשיא טראמפ השבוע, העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו לרשת התקשורת האמריקנית ABC ריאיון שבו התייחס בין היתר לשיחותיו עם הנשיא ולפעילות מול איראן. בין היתר הכחיש את הדיווחים לפיהם ניסה להפעיל לחץ על הנשיא או לשכנע אותו לחדש את התקיפות הצבאיות בשטח איראן.

ראש הממשלה ביקש להבהיר את מאזן הכוחות ואת אופי היחסים בין המדינות והסביר כי ההחלטות האסטרטגיות הגדולות מסורות בידיו של הנשיא האמריקני. נתניהו אמר בריאיון: "אנחנו בעלי ברית קרובים, כאשר ארצות הברית היא השותף הבכיר בתוך המערכת הזו. אני אומנם שותף זוטר, אך כראש ממשלת ישראל, בכל מקום שבו אני נדרש לעמוד בנחישות על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של ארצי – אני עושה זאת ללא היסוס".

בהמשך הראיון חשף ראש הממשלה חלק מהתכנים והנושאים שהועלו במהלך השיחות הסגורות שנערכו בבית הלבן. לדבריו, בדיונים המשותפים נבחנו שלוש דרכי פעולה מרכזיות ואפשרויות שונות להתמודדות מול האיום המגיע מצד המשטר בטהראן. החלופות שהונחו על השולחן כללו ניסיון להגיע למו"מ על הסכם רחב ומקיף יותר עם גורמים איראניים, המשך והדוק המצור סביב מצר הורמוז, או לחלופין נקיטת שורת צעדים ופעולות צבאיות נוספות. נתניהו ציין כי השניים ניתחו את האפשרויות בצורה פתוחה וישירה כבעלי ברית, אך סירב לקבוע מהי הדרך הנבחרת והדגיש כי "זו החלטה שלו בלבד".

לצד ניתוח האפשרויות, ראש הממשלה לא הסתיר את עמדתו הנחרצת והביע סקפטיות רבה לגבי היכולת להגיע להסדרים מול ההנהגה האיראנית הנוכחית באמצעות הידברות בלבד. נתניהו תקף בראיון את התנהלות המשטר ואמר: "אני נותר סקפטי מאוד לגבי שיטת הפעולה שלהם. הניסיון מוכיח שהם תמיד משקרים ומרמים, ופועלים בעיקר כדי להרוויח זמן יקר. אם הפעלת לחץ מאסיבי – בין אם כלכלי ובין אם דיפלומטי – תוכל להביא לשינוי מסוים, ראוי לנסות זאת, אך יש לעשות זאת מתוך חרדה וחשדנות מתמדת".

נושא נוסף שעלה במהלך הראיון הוא שאלת יציבותו של המשטר בטהראן והאפשרות להביא לנפילתו. נתניהו התייחס לטענות שהועלו בעבר לגבי היכולת לערער את השלטון באיראן והבהיר כי אף אחד לא מנסה להכתיב לנשיא ארה"ב כיצד לפעול. הוא ציין כי המצב הגיאופוליטי כיום מציב את המשטר האיראני בנקודת חולשה משמעותית, בעוד ישראל מצויה בעמדת כוח, אך סייג ואמר כי לא ניתן לקבוע שהמשטר נמצא על סף קריסה מיידית. ראש הממשלה הדגיש כי היעד המרכזי והמשותף לו ולנשיא טראמפ הוא מניעת הישג גרעיני מאיראן, והבהיר כי שניהם רואים עין בעין את הצורך לוודא כי למשטר זה לא יהיה נשק גרעיני לעולם.

נתניהו גם שיגר מסר אזהרה חריף וגלי גלוי לעבר הדרג המדיני והביטחוני בטהראן, כשהוא מתייחס לאפשרות של הסלמה ביטחונית או פגיעה בביטחון ישראל. ראש הממשלה הבהיר כי כל ניסיון איראני לתקוף את שטחה של מדינת ישראל או לפגוע באזרחיה ייתקל בתגובה עוצמתית ונחרצת. "אם הם יבחרו לתקוף את ישראל, זו תהיה טעות קשה ומסוכנת מאוד מבחינתם – ואנחנו נגיב על כך בעוצמה רבה", סיכם נתניהו את הדברים.