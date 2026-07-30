הילולא דצדיקיא בבית המדרש בבורו פארק | האדמו"ר מליסקא ערך את הילולת ה'אך פרי תבואה' לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, בעל ה'אך פרי תבואה' ורבו המובהק של הרה"ק רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זי"ע – ערך נכדו, האדמו"ר מליסקא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבורו פארק | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים והרחיב במשנתו של זקנו בעל ההילולא ובדרך העבודה שהותיר מורשת לדורות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:26