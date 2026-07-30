כיכר השבת
הילולא דצדיקיא

בבית המדרש בבורו פארק | האדמו"ר מליסקא ערך את הילולת ה'אך פרי תבואה' 

לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, בעל ה'אך פרי תבואה' ורבו המובהק של הרה"ק רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זי"ע – ערך נכדו, האדמו"ר מליסקא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבורו פארק | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים והרחיב במשנתו של זקנו בעל ההילולא ובדרך העבודה שהותיר מורשת לדורות (חסידים)

הילולא קדישא בליסקא
הילולא קדישא בליסקא| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בליסקא (צילום: באדיבות המצלם)

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סעודת הילולאהאדמו"ר מליסקאאך פרי תבואה

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