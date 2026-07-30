בבית המדרש בבורו פארק | האדמו"ר מליסקא ערך את הילולת ה'אך פרי תבואה'
לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, בעל ה'אך פרי תבואה' ורבו המובהק של הרה"ק רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זי"ע – ערך נכדו, האדמו"ר מליסקא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבורו פארק | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים והרחיב במשנתו של זקנו בעל ההילולא ובדרך העבודה שהותיר מורשת לדורות (חסידים)
לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, בעל ה'אך פרי תבואה' ורבו המובהק של הרה"ק רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זי"ע – ערך נכדו, האדמו"ר מליסקא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבורו פארק | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים והרחיב במשנתו של זקנו בעל ההילולא ובדרך העבודה שהותיר מורשת לדורות (חסידים)
תיעוד מרהיב מהעיירה וואדבורן בארה"ב: ה"כלל ישראל שול" של האדמו"ר מניקלשבורג הפך לסימן ההיכר של ימי הקיץ | מניינים 24/7, כיבוד חם מסביב לשעון ושלטי האחדות שמקדמים את פני אלפי הנופשים מכל החוגים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי דארג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו בכורו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים בירושלים, חתן הרה"ג ר' יחיאל מיכל שידרוביצקי | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים דגולים (חסידים)
לרגל פתיחת ימי בין הזמנים, הגיע במוצאי שבת האחרון - נחמו, המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לעיר ביתר עילית | הרה"צ ערך סעודת מלווה מלכה מרומם והרחיב בזמירות ובדברי חיזוק ופנינים יקרים כדרכו בקודש (חסידים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת אירוסי נכד האדמו"רים מטעמשוואר ומשכנות הרועים, החתן בן הרה"ג ר' שלום לייפער, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' אלטר יהודה שווארץ, חתן הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן, חבר בד"ץ העדה החרדית (חסידים)
חסידי ביאלה בני ברק שהו בשבת האחרונה (פרשת ואתחנן) ע"י שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בראשות האדמו"ר, כמסורת העתיקה שנהג האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל, לשבות באחד השבתות בין המצרים בעיר הקודש ירושלים סמוך ונראה ברוח ימי שבתות הנחמה (חסידים)
בחסדי ה', הבחור שמעלקא פינטר, נכד האדמו"ר מזידטשוב, ישוחרר מחר מבית המעצר הצבאי בעוון אי התגייסות | בחסידות מתכוננים לקבלת פנים המונית בראשות זקנו האדמו"ר | רחוב רבינא יסגר לתנועה בשיא עונת החתונות מה שיגרום לעומסי ענק באיזור | כל הפרטים (חסידים)
האחים האדמו"רים מסקולען וויליאמסבורג ולייקווד ערכו יחדיו סעודת הודאה מרכזי במוצאי שבת נחמו • במעמד ציינו את נס הצלת זקנם ואביהם האדמו"רים זי"ע מבית הכלא הידוע לשמצה ברומניה בשנות קדם • אלפי חסידים התרוממו בצילם במשך שעות ארוכות בהיכל 'עטרת וורטהיימר' שבהרי הקאנטרי (חסידים)
בחסידות רחמסטריווקא נערכים בהתרגשות עצומה לשמחה היסטורית ראשונה בצאצאי האדמו"ר, שצפויה להביא אלפים מכל קצווי תבל | השמחה הגדולה תיערך בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב, על אף החשש מטרפוד של גורמים קנאיים | כל הפרטים על השמחה הגדולה (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג קונן על חורבן הבית במהלך צום תשעה באב במעון קודשו הסמוך למחנות הקיץ של החסידות באיזור וואדבורן שבהרי הקאנטרי בארה"ב | עם צאת הצום, לאחר שעות ארוכות של בכי, יצא האדמו"ר לחצר ביתו לעריכת קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
אירוע משעשע ובלתי שגרתי התרחש בסוף השבוע במחנה הקיץ של חסידות סקווירא שבקנדה | ראב"ד הקהילה, לצד חסידים וזקנים רבים, הופיעו בבית הכנסת ביום השבת כשזקנם הלבן נצבע לגוון כחול בולט - וזו הסיבה המפתיעה שהובילה לכך (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש ניו המפשיר, קונן מתוך דמעות שליש על חורבן הבית בצום תשעה באב בבית המדרש המקומי בהשתתפות המוני חסידים שהגיעו מכל קצווי ארה"ב | עם צאת הצום יצא האדמו"ר לרחובה של עיר וערך קידוש לבנה ברוב עם. לאחר מכן ערך טיש לחיים והרחיב בשירת ניגוני גאולה וערגה לבניית זבול בית תפארתנו (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הגיע לביקור מיוחד בבית הכלא "שוואנגאנק" שבמדינת ניו יורק, שבו כלואים מספר אסירים יהודים. במהלך הביקור שוחח האדמו"ר עם העצורים, העניק להם דברי חיזוק, ונפגש עם הנהלת הכלא כדי להשתדל למען תנאיהם | תיעוד וסיקור (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך תשעה באב בהרי הקאנטרי במחנה המתיבתא בקרב תלמידי הישיבה • תיעוד וסיקור מרומם מאמירת הקינות, שיעור במדרש איכה מפי אב"ד החסידות, קידוש לבנה וסיומי הש"ס של הבחורים במוצאי הצום (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד מכנובקא בעלזא בבני ברק נחגג אמש מעמד מרומם לכבודה של תורה לרגל סיום חמשת חומשי תורה על ידי ילדי כיתה ד' בתלמוד תורה, לאחר שזכו להיבחן על כל החומר | במהלך המעמד נערך לילדי החמד מבחן פומבי מקיף בו הפגינו ידיעות מרשימות| בהמשך פיאר האדמו"ר את המעמד, נשא דברי ברכה וחילק תעודות הצטיינות ושי לתלמידים הנרגשים (חסידים)
קהל רב נטל חלק אמש בבני ברק בשמחת נישואי החתן, נכד זקן אדמו"רי רוז'ין האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ רבי נפתלי הירץ פלינטנשטיין, עב"ג הכלה נכדת הרה"צ רבי אהרן שפירא , אב"ד בשכונת פרדס כץ | בשמחה המרוממת השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ונכבדים מבני המשפחה והעיר, שהוזמנו אחר כבוד על ידי המחותנים הרמים (חסידים)
האדמו"ר מסקולען לייקווד שהה למספר ימי מנוחה בעיירת מונטיסלו שבהרי הקאנטרי בארה"ב, שם מתגורר בנו, הרה"צ רבי סנדר פורטיגל | ימי המנוחה הפכו לימי הוד עבור תושבי האזור אשר התחממו לאורו והתברכו מפיו בזמני קבלת הקהל | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד פינסק קרלין התקיימה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי נחמיה רוזנפלד | בשמחה השתתף זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ולאחר הברית הסבו יחדיו לטיש 'לחיים', במהלכו זימרו ניגוני שמחה ודביקות (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש קריישברג שבאוסטריה | צפו בתיעודי הוד מהשפרצירען ב'נאות דשא' לרוח היום ברחובות העיירה יחד עם בני משפחתו ומספר מקורבים, וכן ממוצאי שבת בצל הקודש (חסידים)
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