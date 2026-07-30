מסלול ליד מירון ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

יוצאים לטייל? שימו לב: בשל עומס החום הקיצוני הצפוי בסוף השבוע וביום ראשון, רשות הטבע והגנים עדכנה הבוקר (חמישי) כי "בהתאם לצו הכבאות, ומחשש לשריפות, חל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות טבע וגנים לאומיים למעט במקומות המאושרים לכך". עוד נמסר כי "בשל התנאים, יתכן וייסגרו מסלולי טיול ברחבי הארץ".

מתרחצים בכינרת. למצולמים אין קשר לכתבה ( צילום: Photo by David Cohen/Flash90 )

על פי תחזית השירות המטאורולוגי, בימים חמישי עד ראשון (30.7–2.8) צפוי לשרור עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ, כאשר הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. רשות הטבע והגנים מזהירה מפני סכנת התייבשויות ומכות חום, לצד סכנת שרפות מוגברת.

בהתאם לצו הכבאות, חל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות טבע ובגנים לאומיים, למעט במקומות המאושרים לכך. בשל התנאים הקיצוניים, ייתכן שייסגרו מסלולי טיול שונים ברחבי הארץ, והציבור מתבקש להיערך בהתאם ולהימנע מפעילות מיותרת בשטחים הפתוחים.

מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר כי בעקבות רוח מערבית חזקה שצפויה לנשוב משעות הצהריים "השוהים בחופים צריכים להיזהר מהיסחפות לעומק האגם, בייחוד עם אביזרי ציפה, ומפני ענפים נשברים וחפצים מתעופפים".

עוד נמסר כי בעקבות עומס החום הכבד הצפוי ממחר ועד יום ראשון "הנופשים בחופים מתבקשים להרבות בשתייה, לשהות במקומות מוצלים ולהגן על מיכלי גז לבישול מפני קרינת שמש ישירה".

בנוסף, משרד הבריאות קורא לציבור, ובפרט לקשישים, ילדים, נשים הרות וחולים במחלות כרוניות, להימנע ככל האפשר מחשיפה לחום ולשמש, להקפיד על שתיית מים ולשהות במקומות ממוזגים.

במשרד הבריאות מזכירים שלא להשאיר ילדים, קשישים, חסרי ישע או בעלי חיים ברכב ללא השגחה, ומזהירים מפני סכנת מכת חום. במקרה של חום גוף גבוה, בלבול, סחרחורת או ירידה בהכרה יש להזעיק את מד"א מיד, לקרר את הנפגע ולהימנע ממתן שתייה עד לקבלת טיפול רפואי.