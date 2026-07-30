התפתחויות דרמטיות במגעים המדיניים סביב המצב ברצועת עזה: לאחר חודשים ארוכים של קיפאון ממושך, צפויה להתפרסם כבר במהלך היום (חמישי) הודעה רשמית על השגת הסכם בין ישראל לחמאס בנוגע ליישום השלב השני ברצועה. המידע מתבסס על דיווחים של מקורות פלסטיניים שונים שפורסמו באתר "פלסטין אל-יום".

הצדדים הגיעו להסכמות כוללות על "מפת דרכים" מפורטת ומלאה המורכבת מ-15 סעיפים. מפה זו יוצרת זיקה ישירה ומחייבת בין הסדרת סוגיית הציוד הצבאי והנשק שבידי הפלגים הטרוריסטיים השונים ברצועה, לבין שורה של צעדים מבצעיים משמעותיים בשטח מצדה של ישראל.

במסגרת התמורה הנדרשת מהצד הישראלי, ההסכם מעגן התחייבות לביצוע נסיגה מוחלטת של כלל כוחות צה"ל משטחי רצועת עזה, לצד עצירה מוחלטת של מדיניות החיסולים הממוקדים. כמו כן, ההבנות מחייבות את ישראל להשלים באופן מלא את היישום של כלל ההתחייבויות שנכללו במסגרת השלב הראשון.

בסוגיית הנשק הטעונה והמורכבת, המתווה אינו כולל פירוק או מסירה של אמצעי הלחימה, אלא קובע כי הנשק הכבד של הפלגים יוכנס לאחסון בלבד. ההבנות הללו הושגו בתום סבב התייעצויות אינטנסיבי שניהלו המדינות המתווכות מצרים, קטאר וטורקיה מול נציגי ארגון חמאס.

מקור פלסטיני מסר לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי כי התגבשה הסכמה רחבה סביב סוגיה זו. המקור הדגיש כי לאחר השיחות נרשמה "נוסחת קונצנזוס בנוגע לנשק שעל שולחן המשא ומתן שמבטיחה את שימורו - לא את הסרתו ואת מסירתו לידי הכוחות הפלסטיניים".

לפי דיווח של עמית סגל, ישראל תיסוג מרצועת עזה רק לאחר פירוז מלא של הרצועה והוצאת הנשק משטחה.