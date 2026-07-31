שִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם ביום ט"ו באב; פרחי החסידים פיזזו עם בקבוקי קולה לפני האדמו"ר מסטריקוב המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע, ביום ט"ו באב, בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"רים מזוועהיל וסטריקוב, בת להרה"ג ר' שלמה גולדמן, ראש ישיבת 'תורת שלמה' זוועהיל, עב"ג החתן, בן הרב יעקב יוסף הירשלר, חתן האדמו"ר מלויעב טשערנוביל פארשיי | במהלך השמחה פיזזו פרחי החסידים לפני האדמו"ר מסטריקוב עם בקבוקי קולה על ראשיהם, מתוך שמחה גדולה ועצומה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:02