כיכר השבת
מעצרו הוארך

תיעוד: כך נעצר אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת הכניסה ל׳חדשות 12׳ ובמכתב האיומים

החשוד נעצר אתמול על ידי היחידה המרכזית • בית משפט השלום בת"א האריך את מעצרו עד יום שני | החקירה נמשכת (עיתונות ומדיה)

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רגע המעצר
רגע המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שישי) את מעצרו של אברהם חדי, החשוד באיומים נגד עיתונאי חדשות 12 עד ליום שני הקרוב.

החשוד, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, נעצר אתמול על ידי בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בחשד לביצוע עבירות של איומים והיזק בזדון לרכוש.

המעצר בוצע בתום פעילות חקירתית מורכבת ואינטנסיבית שניהלה בשיתוף פעולה עם יחידת ילפ"ן איילון ושירות הביטחון הכללי. עם מעצרו של החשוד הותר לפרסום עצם קיומה של החקירה ופרטי האירוע, שהיו תחת צו איסור פרסום גורף עד לשעה זו.

האירוע שהוביל למעצר

תחילתו של האירוע בתאריך 28 ביולי, כאשר סיור שגרתי של שוטרי מחוז תל אביב הבחין בשעות הבוקר בנזק כבד שנגרם לזגוגית דלת הכניסה של בניין חדשות 12, הממוקם בשדרות ההשכלה בתל אביב. בבדיקה ראשונית שנערכה בזירה התגלה כי מלבד הנזק הפיזי שנגרם לפתחי הבניין, הושאר בסמוך לכניסה מכתב איומים בעל אופי פוגעני.

לנוכח חומרת הממצאים והחשש מפגיעה באנשי תקשורת ובנציגי ציבור, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. החוקרים פעלו במשך מספר ימים תחת צו איסור פרסום, תוך ניתוח ממצאים, איסוף ראיות ובדיקת תיעוד מצלמות אבטחה באזור.

דלת הזכוכית המנופצת בחדשות 12 (צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

שרשרת אירועים

יצוין כי זו הפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים שמערכת חדשות 12 מותקפת באופן דומה. לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע כמעט זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת.

בעקבות האירועים החוזרים, שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב דני לוי, והדגיש את חומרת אירועי האלימות כנגד המערכת. הנשיא הבהיר כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית.

משטרההסתהתל אביבאיומיםהארץחדשות 12
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איזה מעצר "דרמטי" אדם לא נראה הכי הכי אבל עכשיו יעשו מזה סיפור שלם ויאכזרו עליו רק בגלל שזה החברים מ12 לא שמענו נזק לרכוש לא באיילון לא בכיכר פריז לא בשום מקום אחר שזה "אויבי" העם ,הימין ולא גם בפורום תקווה שם כיסחו טוב נו אנחנו עדיין באותה מדינה שחושבים החברה מהשמאל שהם הקימו
אבי

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