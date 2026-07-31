בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שישי) את מעצרו של אברהם חדי, החשוד באיומים נגד עיתונאי חדשות 12 עד ליום שני הקרוב.

החשוד, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, נעצר אתמול על ידי בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בחשד לביצוע עבירות של איומים והיזק בזדון לרכוש.

המעצר בוצע בתום פעילות חקירתית מורכבת ואינטנסיבית שניהלה המשטרה בשיתוף פעולה עם יחידת ילפ"ן איילון ושירות הביטחון הכללי. עם מעצרו של החשוד הותר לפרסום עצם קיומה של החקירה ופרטי האירוע, שהיו תחת צו איסור פרסום גורף עד לשעה זו.

האירוע שהוביל למעצר

תחילתו של האירוע בתאריך 28 ביולי, כאשר סיור שגרתי של שוטרי מחוז תל אביב הבחין בשעות הבוקר בנזק כבד שנגרם לזגוגית דלת הכניסה של בניין חדשות 12, הממוקם בשדרות ההשכלה בתל אביב. בבדיקה ראשונית שנערכה בזירה התגלה כי מלבד הנזק הפיזי שנגרם לפתחי הבניין, הושאר בסמוך לכניסה מכתב איומים בעל אופי פוגעני.

לנוכח חומרת הממצאים והחשש מפגיעה באנשי תקשורת ובנציגי ציבור, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. החוקרים פעלו במשך מספר ימים תחת צו איסור פרסום, תוך ניתוח ממצאים, איסוף ראיות ובדיקת תיעוד מצלמות אבטחה באזור.