דרמה חריגה עוברת בימים אלו על ישיבת נר זרח שבמושב עוצם: כשבועיים בלבד לפני פתיחת זמן אלול, הוציאו שירותי הכבאות והצלה צו סגירה למתחם הישיבה בעקבות ליקויי בטיחות שנמצאו במקום. ההחלטה מעמידה בסימן שאלה גדול את פתיחת זמן הלימודים הקרוב, ובמיוחד את קליטתם של תלמידי שיעור א' החדשים.

ל"כיכר השבת" נודע כי במהלך היום (ראשון) צפויה להתקיים פגישה קריטית בין נציגי הישיבה לבין גורמים בכבאות והצלה, בניסיון נואש להגיע להסכמות שיביאו לדחיית הצו ולאפשר את המשך פעילות הישיבה והיערכותה לקראת השנה הבאה.

עצרת תפילה בציון מרן הגראי"ל

בעקבות ההתפתחות החריגה, התכנסו אמש (מוצאי שבת קודש) רבני הישיבה יחד עם תלמידים ובוגרים לעצרת תפילה מיוחדת בציונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. במהלך המעמד המרגש נאמרו פרקי תהילים, תפילת "אבינו מלכנו" ותפילות מיוחדות לביטול הגזרה ולהצלחת המאמצים להסדרת הנושא.

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ישיבת נר זרח פועלת תחת מוסדות ישיבת אורחות תורה, ובראשה עומד הרב יעקב וירז'בינסקי. בישיבה מקווים כי כבר ביממה הקרובה יימצא פתרון שיאפשר את דחיית צו הסגירה ואת פתיחת זמן אלול במועדו.

"זו גזרה של ממש", אומרים בישיבה ל"כיכר השבת". "אי אפשר לפתוח שנת לימודים חדשה ולקלוט את תלמידי שיעור א' במצב כזה. אם הצו ייכנס לתוקף, משמעות הדבר תהיה פגיעה קשה ביכולת לפתוח את זמן אלול כסדרו".

"ליקויים שעלולים לפגוע בחיי אדם"

גורם בכבאות והצלה מסר ל"כיכר השבת" כי "אם הוצא צו סגירה למבנה, כנראה שיש שם ליקויים שעלולים לפגוע בחיי אדם". עם זאת, בישיבה מקווים כי הפגישה שתתקיים היום תביא לפתרון שיאפשר את תיקון הליקויים תוך כדי המשך פעילות.