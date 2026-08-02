כיכר השבת
"האחריות על מי שגרם לכך

על הכוונת של איראן: האיום על ישראל והמפרץ - והפנייה של סעודיה לטראמפ

על רקע המתיחות החריגה: שר החוץ האיראני הבהיר למקבילו הסעודי כי כל שיתוף פעולה עם תקיפה ישראלית או אמריקנית יענה בתגובה קשה • במקביל, יורש העצר בן סלמאן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ וקרא לו לפעול בדחיפות להרגעת הרוחות באזור (בעולם)

הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי (צילום: הבית הלבן)

על רקע המתיחות החריגה במזרח התיכון, שוחח הלילה (בין שבת לראשון) שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בטלפון עם מקבילו הסעודי, פייסל בן פרחאן. במהלך השיחה הזהיר השר האיראני מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו, תוך שהוא מציב אזהרה חדה למדינות המפרץ.

עראקצ'י הבהיר במהלך השיחה כי "כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד וישראל, או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור - ייענו בתגובה נחרצת והולמת מצד הכוחות המזוינים של ". השר האיראני הוסיף והדגיש כי "האחריות לכל ההשלכות הנובעות מההרפתקאות האלו תוטל על מי שגרם להן".

בן סלמאן פנה ל: "הרגיעו את המצב"

במקביל לשיחה האיראנית-סעודית, דיווח אתר "אקסיוס" המסתמך על גורמים אמריקניים כי יורש העצר הסעודי, הנסיך מוחמד בן סלמאן, שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך השיחה ביקש בן סלמאן הבהרות לגבי תוכנית הפעולה האמריקנית באזור.

על פי הדיווח, יורש העצר הסעודי קרא לנשיא האמריקני לפעול להרגעת הרוחות במפרץ הפרסי ולהימנע מהסלמה צבאית נוספת. הפנייה הסעודית משקפת את החשש הגובר בממלכה מפני התפתחויות שעלולות לסכן את יציבות האזור ואת מתקני האנרגיה החיוניים.

השיחות הדיפלומטיות מגיעות על רקע תקיפות משותפות שביצעו ארצות הברית וסעודיה במזרח עיראק נגד מיליציות פרו-איראניות. כפי שדווח בכיכר השבת, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים ממשמרות המהפכה.

כפי שדווח מוקדם יותר הבוקר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על ביטול תקיפה מתוכננת ונרחבת נגד איראן, תוך שהוא מציב אולטימטום לסגירת הסכם שיחסל את איומי הגרעין ויפתח את מצר הורמוז. ההחלטה התקבלה לאחר שאיראן ומדינות נוספות באזור פנו אליו בבקשה לעצור את המהלך הצבאי.

בנימין נתניהוצה"לארה"באיראןדונלד טראמפסעודיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר