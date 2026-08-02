על רקע המתיחות החריגה במזרח התיכון, שוחח הלילה (בין שבת לראשון) שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בטלפון עם מקבילו הסעודי, פייסל בן פרחאן. במהלך השיחה הזהיר השר האיראני מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו, תוך שהוא מציב אזהרה חדה למדינות המפרץ.

עראקצ'י הבהיר במהלך השיחה כי "כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארה"ב וישראל, או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור - ייענו בתגובה נחרצת והולמת מצד הכוחות המזוינים של איראן". השר האיראני הוסיף והדגיש כי "האחריות לכל ההשלכות הנובעות מההרפתקאות האלו תוטל על מי שגרם להן".

בן סלמאן פנה לטראמפ: "הרגיעו את המצב"

במקביל לשיחה האיראנית-סעודית, דיווח אתר "אקסיוס" המסתמך על גורמים אמריקניים כי יורש העצר הסעודי, הנסיך מוחמד בן סלמאן, שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך השיחה ביקש בן סלמאן הבהרות לגבי תוכנית הפעולה האמריקנית באזור.

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על פי הדיווח, יורש העצר הסעודי קרא לנשיא האמריקני לפעול להרגעת הרוחות במפרץ הפרסי ולהימנע מהסלמה צבאית נוספת. הפנייה הסעודית משקפת את החשש הגובר בממלכה מפני התפתחויות שעלולות לסכן את יציבות האזור ואת מתקני האנרגיה החיוניים.

השיחות הדיפלומטיות מגיעות על רקע תקיפות משותפות שביצעו ארצות הברית וסעודיה במזרח עיראק נגד מיליציות פרו-איראניות. כפי שדווח בכיכר השבת, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים ממשמרות המהפכה.

כפי שדווח מוקדם יותר הבוקר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על ביטול תקיפה מתוכננת ונרחבת נגד איראן, תוך שהוא מציב אולטימטום לסגירת הסכם שיחסל את איומי הגרעין ויפתח את מצר הורמוז. ההחלטה התקבלה לאחר שאיראן ומדינות נוספות באזור פנו אליו בבקשה לעצור את המהלך הצבאי.