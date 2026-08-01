כיצד הבעש"ט הקדוש תיקן את הת"ח?

כשהיה הבעל שם טוב הקדוש מתבודד בהרי הקרפטים, שכנה בסמוך חבורת שודדים, ומהתנהגותו של הבעל שם טוב הקדוש הכירו השודדים שאיש קדוש הוא, ורחשו לו כבוד ויראה.

פעם אמרו לו: אדוננו, אנחנו יודעים דרך קצרה ללכת ולהגיע לארץ ישראל דרך מערות ומחילות, אם רצונך לעלות לאר ישראל לך איתנו, ואנחנו נורה לפניך את הדרך, והלך הבעל שם טוב הקדוש אחריהם.

בהליכתם באו אל אגם עמוק מלא מים, רפש וטיט. השליכו השודדים קורה ארוכה מעבר אחד אל העבר השני והתכוננו לעבור את האדם, כשהם נשענים על יתד ארוך אותו נעצו בקרקע.

אולם, הבעל שם טוב הקדוש הכיר שזה הוא מקום "להט החרב המתהפכת" וחזר לאחוריו, כי ראה שסכנה גדולה עומדת לפניו.

אבל אמר: לא לחינם באתי הנה.

ובחזרתו פגע (=ראה) בצפרדע משונה וגדולה כמו חיה, ושאל הבעל שם טוב הקדוש – מי אתה? שהכיר שנשמה מגולגלת בה.

וענה הגלגול שהוא תלמיד חכם שנתגלגל בצפרדע, וזה ת"ק שנה שהוא נתון במקום זה.

נענה הבעל שם טוב הקדוש ואמר: תלמיד חכם אתה? ובדיבור זה העלה אותו הרבה.

ושאל הבעל שם טוב – במה חטא ופשע, וסיפר שזלזל פעם בנטילת ידיים, ולא נטל ידיו כהוגן, וקטרג המקטרג עליו, ואמרו הבית דין של מעלה להמקטרג כי אין להאשימו עבור עבירה אחת, אלא אם יכשל בעבירה נוספת, גם עבירה זאת תחשב, ואם יעשה תשובה, יהיה נקי משתי העבירות.

השטן ניסהו בעבירה אחרת ולא עמד בניסיון, וכן שנה ושילש עד אשר עבר על כל התורה כולה, ופסקו בבית דין של מעלה לדחות אותו, ולא לקבל תשובתו.

אבל עדיין, אם דחק השעה היו מקבלים תשובתו, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. אך המקטרג הסיתו ונפל בשכרות, עד כדי שלא היה לו שעת הכושר להתבונן במצבו ולבוא לידי תשובה.

וכיון שהחטא הראשון היה בזלזול בנטילת ידיים, פסקו בית דין של מעלה שיתגלגל בצפרדע השוכנת במים, ויהיה נידח במקום שאין איש יהודי עובר, כדי שלא יהיה לו תיקון בקרוב. שבמקום שאין יהודי עובר וחושב מחשבה דקדושה או מברך ברכה, מתקן את הנמצא בקירוב מקום.

ואף שהאריז"ל תיקן את כל הנשמות, בהיותו מושלך במקום מרוחק ונידח, לא זכתה נשמתו לתיקון.

אז תיקן הבעל שם טוב הקדוש את נשמתו, כי לא ידח ממנו נידח, והצפרדע מתה תיכף ומיד (רשימות דברים ב', עמ' טו').

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך הבעל שם טוב הקדוש מדריך אך לחזק את הבטחון בהשם יתברך, ואומר, שראוי לכל אדם התפלל להשם יתברך, שתתחזק אצלו מידת הבטחון, כפי שכותב:

"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, היינו: שיתפלל להשם יתברך שלא יקח ממנו מידת הבטחון" (צרור החיים, י', ע"ב).

כשרוצים להיפרע מהאדם נוטלים ממנו את מידת הבטחון: וידוע, כאשר האדם ראוי לעונש ורוצים להיפרע ממנו, אזי:

נוטלין ממנו מדרגת הבטחון, ולכן, ראוי להתפלל לפניו יתברך, שנתחזק במידת הבטחון כדי שנוכל לעמוד בניסיון ברגעי ניסיון קשים (תולדות יעקב יוסף, פר' משפטים).

בשעת חולי וצער – יצר הרע מתחזק: ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש, שבשעה שאדם חולה או מצטער, יצר הרע מאוד מתחזק כנגדו, ומנסה להחליש לו את הבטחון כדי לקחת ממנו את ביטחונובהשם יתברך, למען להענישו, לכן:

כשהאדם נמצא בעת צער או חולי - הוא צריך לבקש מהשם הטוב שלא יטול ממנו את מידת הבטחון, ויוכל להתחזק, ומוסיף ה'שומר אמונים' שזה החלק העיקרי במצות ביקור חולים, לחזק את לב האדם לבטוח בהשם יתברך (שומר אמונים, קו', א').

עצה לחיזוק הבטחון בהשם יתברך: הבעל שם טוב הקדוש אומר שיש לחזק באופן תמידי את ההכרה, שהקב"ה מלכו של עולם, ושהוא אדון כל המעשים שבעולם, וכפי שכותב: "יחשוב שהבורא יתברך שמו מלוא כל הארץ כבודו, ושכינתו תמיד אצלו... והוא אדון כל מעשים שבעולם".

חיזוק האמונה והבטחון: אחרי שהאדם מחזק ליבו באמונה זו, ממשיך הבעל שם טוב הקדוש, ויחזק גם את הבטחון בהשם יתברך, ואומר: "והוא יכול לעשות כל מה שאני אחפוץ, ולכך, אינו יפה לי לבטוח רק בו יתברך שמו" (צואת הריב"ש, סימן קל"ז).

ידבק ויבטח בקב"ה שישיג חפצו: הבעל שם טוב הקדוש מחדד שהדבקות והבטחון בהשם יתברך עוזרים לאדם להשיג חפצו ורצונו, כפי שכתוב: "מחשבתו יהיה למעלה בעולם העליון, בעבודת השם יתברך, וידבק ויבטח בו שהוא ישיג חפצו"(צואת הריב"ש, סימן כד').

"הבוטח בהשם חסד יסובבנו" – אף אם הוא רשע, אם הוא בוטח בהשם יתברך, חסד ה' מסובב אותו,כי בזכות בטחונו בהשם יתברך, הקב"ה שהוא מסובב כל הסיבות מזכה את האדם שיתמלאו משאלות ליבו לטובה.

והדברים נכונים לכל אחד ואחד מהקוראים, וכל שכן, שברור שכל אחד מעם ישראל טובים וצדיקים, ויחזקו לישועות בזכות הבטחון בהשם הטוב.

רוצה מליצי יושר ביום הדין – ראש השנה? קרא!

קיבל הבעל שם טוב הקדוש מרבו אחיה השילוני,שמטו' באב עד ראש השנה, שכמספר הברכות שכל אחד יברך את חברו:

בכתיבה וחתימה טובה, כמספר זה, יהיה לאדם:מליצים טובים בשמים, שילמדו עליו זכות בימי ראש השנה, בשעה שכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, בריאות ופרנסה, שפע ברכות וישועות, כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, אמן!