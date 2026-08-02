מעמד יוצא דופן של תורה ואחדות התקיים סוף שבוע שעבר בעיירה קרעסטיר שבהונגריה, כאשר יותר מ-150 תלמידי ישיבת הקיבוץ החדשה של סאטמר חתמו את מסע החיזוק שערכו באירופה עם סדרי לימוד מיוחדים ומעמד סיום הש"ס חגיגי.

ישיבת הקיבוץ, הפועלת במונסי, נוסדה בתחילת השנה על ידי האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י) עבור הבחורים המבוגרים, בוגרי הישיבה החסידית הגדולה בעולם - ישיבת סאטמר בקווינס. מדובר במיזם שהאדמו"ר מייחס לו חשיבות מיוחדת, והוא נחשב לאחד המפעלים היקרים ביותר לליבו.

הישיבה מונה כיום למעלה מ-150 תלמידים, כולם בחורים מבוגרים המבקשים להמשיך לשקוד על התורה במסגרת ישיבתית מלאה המותאמת לגילם.

בראש המסע עמד ראש הישיבה, הרה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגוט בורו פארק, בנו של האדמו"ר מסאטמר, שליווה את תלמידי הישיבה לאורך כל ימי המסע.

גולת הכותרת הייתה התחנה בקרעסטיר, שם פתחו הבחורים ישיבה זמנית בבית הכנסת המשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, ההולך ונשלם בימים אלו בהובלת נכדי הצדיק מ'רבי ישעי'לעס הויז', וקיימו במקום סדרי לימוד.

בהמשך נערך מעמד סיום הש"ס ב"היכל אברהם שמואל סאמעט", שנבנה בנדבת הרבני הנגיד ר' יחזקאל דוד בערקאוויטש, מנגידי חסידות סאטמר (מהר"א). מעמד שהיווה גם ביטוי מרגש לאחדות מיוחדת בין החצרות לבית סאטמר.

בלילה שלפני מעמד הסיום הגיע האדמו"ר מתולדות אהרן למתחם 'רבי ישעי'לעס הויז' של משפחת רובין, נכדי רבי ישעי'לה זי"ע. האדמו"ר התעכב במשך דקות ארוכות מול קיר חלוקת המסכתות, התעניין במיזם הישיבה החדשה, שמע על הבחורים המבוגרים ועל סדרי הלימוד, והביע התפעלות מהיקף הלימוד ומהרעיון העומד מאחורי הקמת הישיבה.

למחרת, במהלך מעמד סיום הש"ס, הפתיע האדמו"ר מתולדות אהרן כאשר הגיע במיוחד להשתתף באירוע. הוא שוחח עם ראש הישיבה, הרה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, ופצח בריקוד של שמחה עם בן הרבי מסאטמר לצלילי התזמורת הנרחבת ולעיני מאות המשתתפים.