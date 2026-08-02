עם הודעתו של הנשיא דונלד טראמפ הלילה (בין שבת לראשון) על ביטול המתקפה באיראן, בטהראן קפצו על הזדמנות לצייר את המהלך כנסיגה אמריקנית נוספת. התקשורת המזוהה עם המשטר מיהרה ללעוג לנשיא האמריקני והציגה אותו כמי שחזר בו מאיומיו שוב.

מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המו"מ האיראני בשיחות עם ארה"ב, עקץ את טראמפ בציוץ שפרסם ברשת X: "כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג".

בעיתון כיהאן האיראני שנחשב לשופר של משטר האייתוללות, הצטרפו למתקפה נגד טראמפ: "נשיא ארה"ב נסוג לאחר שבוע של הצהרות מפוברקות". גם סוכנות הידיעות האיראנית פארס לעגה להסבר שסיפק טראמפ לביטול המתקפה: "הסיפור החוזר של טראמפ: ביטלתי את המתקפה לטובת העולם ולשמירתה של איראן".

כזכור, הנשיא הודיע הלילה כי ביטל תקיפה מתוכננת באיראן. "ארה"ב ערוכה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן ברמות של עוצמה צבאית, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social.

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טראמפ כתב כי "למרות זאת, זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, לאחר שסוכמו קווי המתאר של עסקה. העסקה תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיום האיום הגרעיני מצד איראן".

לדבריו, "בהתבסס על הבקשה הזאת, ולמען טובתו העתידית של העולם - וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת - הסכמתי לבטל את התקיפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת. כולם, התחילו לעבוד והשלימו את המשימה".

בתוך כך, התקשורת הסעודית הממלכתית דיווחה כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון, ודנו "בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות". לפי הדיווח יורש העצר הדגיש את הצורך "לתעדף דיאלוג כדי להרגיע את המתיחות, להשיג רגיעה, ולסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים".