בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר חגגו השבוע את שמחת נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים אב"ד סיגוט, עב"ג החתן נכד האדמו"ר מקאלוב | השמחה הגדולה נערכה באולם הענק שע"י ת"ת בעלזא בבורו פארק | בשיאה של החתונה רקד הרבי מסאטמר מצווה טאנץ לפני הכלה לקול מצהלות האלפים (חסידים)
במעונו המיתולוגי והנוסטלגי של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, בקריית יואל שבמונרו, נאספו יחדיו 16 מזקני חסידים, שזכו בשנות בחרותם לעמוד ולשרת בקודש פנימה, כ'הויז בחורים' אצל האדמו"ר זצ"ל שעלה למרומים בשנת תשל"ט | צפו בתיעוד מהשעות הנעלות בצילם של זקני החסידים (חסידים)
הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, בנו של האדמו"ר מסאטמר, ערך סבב ביקורים בבתי האדמורי"ם והרבנים בארה"ב, להזמינם לשמחת נישואי בתו שהתקיימה אמש (שני) באולם הגדול שע"י תלמוד תורה בעלזא בבורו פארק בהשתתפות אלפים (חסידים)