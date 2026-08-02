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עם קאפטן לבן וקוגל מהתנור | כך חגג אב"ד טורקא את יום ט"ו באב 

הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, ערך סעודה בבני ברק לרגל יום חמישה עשר באב • במהלך הסעודה המרומם חילק שיריים של קוגל ישירות מתוך מגש התנור ועורר את החסידים בשירה נלהבת • צפו בתיעוד (חסידים)

ט"ו באב בטורקא
ט"ו באב בטורקא| צילום: צילום: איתי קצב
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)
ט"ו באב בטורקא (צילום: איתי קצב)

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ט"ו באבאב"ד טורקאהרב נפתלי מנדלוביץ

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