טיש ייחודי עם קאפטן לבן וקוגל מהתנור | כך חגג אב"ד טורקא את יום ט"ו באב הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, ערך סעודה בבני ברק לרגל יום חמישה עשר באב • במהלך הסעודה המרומם חילק שיריים של קוגל ישירות מתוך מגש התנור ועורר את החסידים בשירה נלהבת • צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:00