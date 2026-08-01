צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

מערכת הביטחון בישראל נמצאת בימים אלה במצב של דריכות מוגברת, כאשר גורמים בכירים עוקבים בצמוד אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות בהגנה. על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני המשטר האיראני, הוחלט להגביר את המוכנות המבצעית – אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאזרחים.

גורם ישראלי בכיר אמר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם, והוסיף כי בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אולם האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן נמצאת על הפרק יותר מאי פעם.