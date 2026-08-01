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מתיחות שיא במזרח התיכון

בישראל העלו את כוננות ההגנה בעורף | הערכה: דונלד טראמפ קרוב להחלטה על תקיפה נרחבת באיראן

מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות מול איראן | גורם ישראלי: "הנשיא טראמפ קרוב מאוד לנקודת הכרעה" |בישראל העלו את רמתה כוננות אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פקע"ר| גורם ביטחוני: "לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן" • כל הפרטים על המתיחות  (ביטחון)

צבא ארה"ב (צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב)

מערכת הביטחון בישראל נמצאת בימים אלה במצב של דריכות מוגברת, כאשר גורמים בכירים עוקבים בצמוד אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות בהגנה. על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני , הוחלט להגביר את המוכנות המבצעית – אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאזרחים.

גורם ישראלי בכיר אמר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם, והוסיף כי בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אולם האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן נמצאת על הפרק יותר מאי פעם.

מילציות צבאיות בעיראק (צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים)

עם זאת, ב-CBS דווח הערב מפי גורם ישראלי רשמי כי "ישראל אינה מודעת להחלטה לחדש את המבצע הצבאי במלואו, וגם לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן".

כזכור, בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכנית אסטרטגית קיצונית שנשקלת בין טראמפ לראש הממשלה – הטלת מצור יבשתי כולל על איראן שיחסום את גבולותיה ויחתוך את צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים. במקביל, סעודיה פתחה בפעולות צבאיות נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בשיתוף עם כוחות אמריקניים.

במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב בצמוד אחר ההתפתחויות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. בשלב זה, הנחיות פיקוד העורף לציבור נותרות ללא שינוי, אך הכוננות המבצעית הוגברה באופן משמעותי.

בנימין נתניהוצה"לארה"באיראןדונלד טראמפפיקוד העורף

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