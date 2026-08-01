מערכת הביטחון בישראל נמצאת בימים אלה במצב של דריכות מוגברת, כאשר גורמים בכירים עוקבים בצמוד אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות בהגנה. על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני המשטר האיראני, הוחלט להגביר את המוכנות המבצעית – אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאזרחים.
גורם ישראלי בכיר אמר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם, והוסיף כי בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אולם האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן נמצאת על הפרק יותר מאי פעם.
עם זאת, ב-CBS דווח הערב מפי גורם ישראלי רשמי כי "ישראל אינה מודעת להחלטה לחדש את המבצע הצבאי במלואו, וגם לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן".
כזכור, בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכנית אסטרטגית קיצונית שנשקלת בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו – הטלת מצור יבשתי כולל על איראן שיחסום את גבולותיה ויחתוך את צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים. במקביל, סעודיה פתחה בפעולות צבאיות נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בשיתוף עם כוחות אמריקניים.
במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב בצמוד אחר ההתפתחויות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. בשלב זה, הנחיות פיקוד העורף לציבור נותרות ללא שינוי, אך הכוננות המבצעית הוגברה באופן משמעותי.
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