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ערד שוב סוערת: האם בית לנוער בסיכון פונה לטובת חסידות גור?

השנאה וההסתה נגד החרדים: בקבוצה של פעיל השמאל ורודף הדת נאור נרקיס נטען כי בית לנוער בסיכון בעיר פונה השבוע בצו עירוני לטובת חסידות גור | ראש העיר, יאיר מעיין הכחיש אתת הטענה ותקף: "נאור נרקיס לא נבחר בפריימריז ומחפש להמשיך בהסתה נגד הדתיים במטרה לעורר שנאת אחים בארץ" (בארץ)

נאור נרקיס (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מתקפה חריפה של ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, נגד נאור נרקיס: ראש העיר מאשים את נרקיס בהפצת "פייק ניוז והסתה קשה" בעקבות פוסט שהופץ בקבוצת "חילונים וחילוניות בלתי מתנצלים", לפיו בית לנוער בסיכון בעיר פונה השבוע בצו עירוני לטובת .

בפוסט שהצית את הסערה נטען כי לאורך כל השנה האחרונה סבלו הצעירים והמתנדבים במקום מגילויי אלימות, קללות וזריקות אבנים מצד תלמידים מחסידות גור הסמוכה, ללא כל מענה מצד הרשויות, עד להחלטה לפנותם מהנכס.

ראש העיר, יאיר מעיין, דחה את הטענות מכל וכל ומבהיר כי מדובר בעלילה משוללת כל יסוד: "לא פונה בית נוער בסיכון בערד ולא פונה אף מבנה בעיר השנה", מסר מעיין. הוא הוסיף כי מבדיקה שנערכה, לעירייה ולמשטרה לא מוכר ולו אירוע אחד של זריקת אבנים או התנכלות במקום בשנה האחרונה.

בסיום דבריו תקף מעיין אישית את נרקיס ואמר: "נאור נרקיס לא נבחר בפריימריז ומחפש להמשיך בהסתה נגד הדתיים במטרה לעורר שנאת אחים בארץ".

חסידות גורערדיאיר מעייןנאור נרקיס

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