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שבת סוערת בירושלים

עימותים אלימים: המשטרה פיזרה מפגינים בכוח מול בית קפה שפתח בשבת

מאות מפגינים חרדים הגיעו למחות נגד בית הקפה 'בסמטה' שפתח בשבת • כוחות משטרה ומג"ב פיזרו בכוח | ליברמן הגיע "לתמוך" בבית הקפה (חרדים)

הפגנות חרדים. ארכיון (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

עימותים חריגים נרשמו הבוקר (שבת קודש) ברחוב אגריפס ב, כאשר מאות מפגינים חרדים הגיעו למחות נגד בית הקפה "בסמטה" שהחל לפתוח את שעריו בשבת קודש. העימותים התפתחו בין המפגינים לבין יושבי בית הקפה, שניסו לחסום את דרכם.

כוחות משטרה ולוחמי משמר הגבול שהוזעקו למקום פיזרו את המפגינים בכוח, תוך שימוש באלות, בניסיון למנוע פריצה לבית הקפה.

יצוין כי השבת הנוכחית התאפיינה בהשתתפות רחבה במיוחד של מפגינים, בניגוד לשבועות הקודמים.

בשבועות האחרונים התפתחה מחאה מתמשכת בשכונה החרדית נגד פתיחת בית הקפה בשבת. אולם השבת, כאמור, הגיעו מאות מפגינים - מספר חריג לעומת השבועות הקודמים - כדי למחות נגד חילול קדושת השבת בעיר הבירה.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיע למקום במהלך השבת כדי "לתמוך" בבית הקפה. המפגינים קיבלו את פניו בצעקות: "ליברמן תחזור לרוסיה הקומוניסטית", על פי הדיווחים מהשטח.

מהמשטרה נמסר: "​שוטרי מחוז ירושלים פעלו היום בשעות הצהריים בסמוך לבית עסק ברחוב אגריפס בירושלים בעקבות מחאה.

"שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי יס"מ ומג"ב, פעלו בשעות הצהריים בסמוך לבית עסק ברחוב אגריפס בעקבות מחאה שנערכה במקום נגד פעילות העסק בשבת.

"בשלב מסוים ניסו חלק מהמוחים להיכנס בכוח לתוך בית העסק. כוחות המשטרה בלמו את ניסיון הכניסה, הרחיקו את המעורבים מהמקום והמשיכו לפעול בזירה כדי למנוע חיכוך לשמור על הסדר הציבורי. הכוחות המשיכו לפעול במקום עד לסיומה המלא של המחאה".

ירושליםחילול שבתמאה שעריםהפגנות

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