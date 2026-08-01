הפגנות חרדים. ארכיון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

עימותים חריגים נרשמו הבוקר (שבת קודש) ברחוב אגריפס בירושלים, כאשר מאות מפגינים חרדים הגיעו למחות נגד בית הקפה "בסמטה" שהחל לפתוח את שעריו בשבת קודש. העימותים התפתחו בין המפגינים לבין יושבי בית הקפה, שניסו לחסום את דרכם.