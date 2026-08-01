טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצר הלילה (מוצאי שבת) סערה ברשתות החברתיות, כאשר העלה תוך שעות בודדות שורה של ציוצים דרמטיים המתייחסים למתיחות עם איראן. הציוצים, שכללו תמונות של מטוסי קרב, ספינות איראניות ששקעו בים ואפילו תצלום מוזר שלו עצמו מהלך עם חייזר כבול, עוררו תגובות סוערות ברשת.

בין הציוצים הבולטים, רמזהנשיא כי הוא "משמיד" את המטבע המקומי של איראן, תוך שהוא מציג תמונות של ספינות איראניות שטבעו. הציוצים מגיעים על רקע מתיחות חריגה במזרח התיכון, כאשר גורמים בכירים בישראל מעריכים כי טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני המשטר האיראני.

מתוך הציוצים של הנשיא טראמפ

"קרוב מאוד לנקודת הכרעה" איום איראני על ישראל: "סביר שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים" דוד הכהן | 20:34 גורם ישראלי בכיר מסר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם, והוסיף כי בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אולם האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן נמצאת על הפרק יותר מאי פעם. במקביל לסערת הציוצים של טראמפ, מערכת הביטחון בישראל נמצאת במצב של דריכות מוגברת. על רקע ההערכות המודיעיניות, הוחלט להגביר את המוכנות המבצעית ולהעלות את רמת הכוננות בהגנה, אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאזרחים.

מתוך הציוצים של הנשיא טראמפ

איומים איראניים חריפים

המתיחות הגיעה לשיא חדש כאשר פרופסור איראני בכיר, המזוהה באופן הדוק עם המשטר בטהראן, פרסם אזהרה חריפה. סייד מוחמד מרנדי, פרופסור באוניברסיטת טהרן וחבר צוות המו"מ האיראני, הודיע ברשת החברתית X כי על פי הצהרות ממשל טראמפ, "נראה כי סביר מאוד שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים".

מרנדי פירט את האיום בצורה חדה: "אם יבוצעו תקיפות נגד התשתית האזרחית של איראן, התשתית החיונית של משטרים אלה, יחד עם זו של ישראל ואולי גם של ירדן, תושמד". הפרופסור האיראני הוסיף והזהיר כי "על אוכלוסיות המשטרים הללו להיערך לפינוי מיידי".

האיומים מופנים במפורש כלפי קטאר, סעודיה, כווית, בחריין, איחוד האמירויות, ואולי גם עומאן. מדובר במדינות שבחלקן מקיימות יחסים מורכבים עם איראן, ובחלקן אף שיתוף פעולה ביטחוני עם ארצות הברית וישראל.