אל תצאו לטייל

מזג האוויר היום (ראשון) גל החום הקייצי צפוי להגיע לשיאו - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ייעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר לרוב.

אזהרה אדומה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה ב-02/08 מ-10 עד 23

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

כמו כן, 'אזהרה אדומה' על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בצפון מזרח השומרון, בצפון מזרח הנגב ובמזרח הנגב.

על פי התחזית, מחר יום שני, תחול ירידה קלה בטמפטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ופנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה בהיר. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 24-34

תל אביב: 26-34

באר שבע: 24-37

חיפה: 26-33

טבריה: 25-41

צפת: 35-30

אילת: 32-43