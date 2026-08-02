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אנטישמיות בארה"ב

צלבי קרס רוססו בבית כנסת בעיר החרדית לייקווד |  המשטרה פתחה בחקירה

מתפללים שהגיעו לתפילת נץ גילו צלבי קרס שרוססו בתוך בית הכנסת • המשטרה פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי | האירוע מצטרף לגל תקיפות נגד יהודים בארה"ב (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

אירוע אנטישמי חמור התרחש בשבוע שעבר בעיר החרדית לייקווד שבמדינת ניו ג'רזי, כאשר צלבי קרס רוססו בתוך בית כנסת במהלך הלילה. המשטרה המקומית פתחה בחקירה מואצת בעקבות התקרית שהתגלתה עם הגעת המתפללים לתפילת נץ החמה.

על פי הדיווח הרשמי של המשטרה, ביום רביעי שעבר בשעה 5:38 לפנות בוקר התקבל דיווח מאדם שהגיע לבית הכנסת והבחין במספר צלבי קרס שרוססו במקומות שונים בתוך המבנה. כוח משטרה שהוזעק למקום תיעד את הצלבים, ולאחר מכן הם הוסרו מהמקום.

במשטרה הדגישו כי החקירה נפתחה בחשד לפשע שנאה אנטישמי, וציינו בהודעה רשמית: "עבירות ואירועים על רקע שנאה מטופלים במלוא החומרה, והמחלקה מחויבת לאתר את האחראים למעשה".

האירוע בלייקווד מצטרף לשורה של תקיפות אנטישמיות שפקדו את הקהילות היהודיות ב בחודשים האחרונים.

המשטרה בלייקווד קוראת לכל מי שברשותו מידע על האירוע או שהבחין בפעילות חשודה באזור בית הכנסת ליצור קשר עם רשויות החוק. הקהילה החרדית בעיר, המונה עשרות אלפי נפשות, מביעה דאגה עמוקה מהאירוע ומקווה לתפיסת האחראים במהרה.

ארה"בדונלד טראמפאנטישמיותלייקווד

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