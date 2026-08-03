התחדשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בארה"ב, בימים אלו יוצא לדרך פרויקט שדרוג ושיפוץ מאסיבי ורחב היקף בבית המדרש הגדול של חסידות רחמסטריווקא, הממוקם ברחוב 45 בלב שכונת בורו פארק שבניו יורק.

במודעה מיוחדת שהוציאה הנהלת הקהילה לקראת יום חמישה עשר באב, הוזכר הרקע ההיסטורי המרגש: בראש חודש אלול הבעל"ט ימלאו בדיוק 26 שנים מהמעמד המרומם שבו יסד והניח האדמו"ר זצ"ל את אבן הפינה לבניין בית המדרש הגדול.

במשך 23 השנים האחרונות, מאז נחנך המבנה, נתרעפו בין כתליו תפילות ונלמדה תורה בקדושה ובטהרה, וכעת ראו גבאי הקהילה חובה קדושה לחדש ולשפץ את המבנה למען כבוד בית ה' וכבוד הציבור. המהלך כולו יוצא לפועל הודות לנדבת לבו של הנגיד ר' יונתן הכהן שטראססר, אשר נטל על עצמו את החלק הארי של עלויות פרויקט השיפוץ.

העבודות כבר התחילו השבוע ביום ראשון – עיתוי שנבחר במיוחד מכיוון שבחלק מימי 'בין הזמנים' חלק מכובד מהציבור נמצא מחוץ לעיר, דבר שיקל על ביצוע העבודות לקראת השלמתן עד לימים הנוראים הבעל"ט.