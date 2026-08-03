התחדשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בארה"ב, בימים אלו יוצא לדרך פרויקט שדרוג ושיפוץ מאסיבי ורחב היקף בבית המדרש הגדול של חסידות רחמסטריווקא, הממוקם ברחוב 45 בלב שכונת בורו פארק שבניו יורק.
במודעה מיוחדת שהוציאה הנהלת הקהילה לקראת יום חמישה עשר באב, הוזכר הרקע ההיסטורי המרגש: בראש חודש אלול הבעל"ט ימלאו בדיוק 26 שנים מהמעמד המרומם שבו יסד והניח האדמו"ר זצ"ל את אבן הפינה לבניין בית המדרש הגדול.
במשך 23 השנים האחרונות, מאז נחנך המבנה, נתרעפו בין כתליו תפילות ונלמדה תורה בקדושה ובטהרה, וכעת ראו גבאי הקהילה חובה קדושה לחדש ולשפץ את המבנה למען כבוד בית ה' וכבוד הציבור. המהלך כולו יוצא לפועל הודות לנדבת לבו של הנגיד ר' יונתן הכהן שטראססר, אשר נטל על עצמו את החלק הארי של עלויות פרויקט השיפוץ.
העבודות כבר התחילו השבוע ביום ראשון – עיתוי שנבחר במיוחד מכיוון שבחלק מימי 'בין הזמנים' חלק מכובד מהציבור נמצא מחוץ לעיר, דבר שיקל על ביצוע העבודות לקראת השלמתן עד לימים הנוראים הבעל"ט.
הפרויקט יקיף את שתי הקומות של המבנה:
הקומה התחתונה: תעבור שיפוץ יסודי ומקיף שיכלול חידוש של חדרי השטיבלאך, הוספת שטיבל רביעי לתפילה, שיפוץ וחידוש המקווה עם הוספת מקלחות וחדרי נוחיות, בניית חדר קפה מרווח וחדר גבאים חדש.
היכל בית המדרש הגדול: בהמשך יחופה בלוחות שיש מרשימים, יותקנו רצפה וקרניזים חדשים, דלתות מפוארות ומערכות תאורה חדישות – לפאר ולרומם את בית ה'.
בעקבות העבודות הנרחבות, נקבעו הסדרים מיוחדים עבור ציבור המתפללים והחסידים:
כדי שלא לבטל את המניינים הקבועים, יחולק היכל בית המדרש הגדול שבקומה הראשונה ל-3 חדרי תפילה זמניים, שם יתקיימו המניינים כסדרם לפי הזמנים הרגילים.
החסידים יוכלו להשתמש בחינם במקווה של חסידות בעלזא ברחוב 45, אשר הועמד לרשותם בטוב עין על ידי הנהלת הקהילה.
האדמו"ר מרחמיסטריווקא יתפלל לעת עתה בבית המדרש הישן שבביתו נאוה קודש (ברחוב 45 מספר 1223).
בהנהלת הקהילה מסכמים בתפילה כי בסייעתא דשמיא יעלו העבודות יפה לפאר ולרומם את בית ה', ולקראת הימים הנוראים הבעל"ט ייפתח בית המדרש מחדש כשהוא כליל תפארת לרווחת אלפי החסידים והמתפללים.
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