כיכר השבת
מאחורי יוזמת "פריימריז הנשים"

"אנחנו לא ממורמרות" | האם יש מקום לנשים חרדיות בכנסת ומה הן משיבות לרבנים שמתנגדים? • צפו

פייני סוקניק, מיוזמות 'פריימריז הנשים' התייצבה לריאיון ב'אולפן כיכר' והתמודדה עם כל השאלות הקשות | למה שלא יקימו מפלגה עצמאית? | כיצד הן מתמודדות עם הטענה שהרבנים מתנגדים ליוזמה? | מי הנשים המתמודדות ומה המטרה האמיתית שלהן? | וגם, מה הן רוצות לשנות ומה מבחן התוצאה - כמה קולות יהפכו את היוזמה לכישלון או להצלחה היסטורית? | צפו (פוליטי, חרדים)

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פייני סוקניק בריאיון למשה מנס
פייני סוקניק בריאיון למשה מנס| צילום: צילום: אבי לודמיר | עריכה: שלמה רוטנברג

המושג "נשים חרדיות בפוליטיקה" מצליח פעם אחר פעם לעורר סערה ברחוב החרדי. כעת, מיזם רשת חדש המכונה "פריימריז הנשים החרדיות" מבקש לאתגר שוב את הסטטוס קוו. היוזמה מאפשרת לגולשים (נשים וגברים כאחד) להרכיב מתוך מאגר גדול של נשות עשיה - רשימה דמיונית של עשר נשים חרדיות שלדעתם ראויות לכהן בכנסת ישראל.

הריאיון עם פייני סוקניק, אחת הפעילות המרכזיות שעומדות מאחורי היוזמה, לא התחיל על מי מנוחות. "כשאמרתי שאני הולך לראיין אותך", הודה משה מנס בפתח הריאיון, "אמרו לי: 'מה יש לך? זה ארגון של כל הנשים הממורמרות, הגרושות, הבעייתיות... למה לתת להן מקום?'".

סוקניק, מצידה, לא נרתעת מהביקורת ומסבירה כי המטרה אינה הקמת מפלגה מחר בבוקר, אלא יצירת שינוי תודעתי.

"משחקים בדמיון פוליטי"

"הרעיון של הפייק-פריימריז הזה הוא להרגיל גברים ונשים חרדים לעשייה של דמיון פוליטי", מסבירה סוקניק. "אין כיום נשים חרדיות במפלגות החרדיות, וגם במפלגות החדשות שקמות אין להן ייצוג. רצינו לעשות צעד שיגרום לכולנו לצאת מהתקיעות הזאת".

היא חושפת כי לא מדובר במיזם שולי. לדבריה, למעלה מ-2,500 איש ואישה כבר השתתפו והצביעו. אל מול הטענה כי מדובר ב"רשימה של נשים שהוכנסו ללא ידיעתן" כמעין משחק ב"נדמה לי", סוקניק מבהירה: "אנחנו אפילו לא בשלב של מפלגה, אלא מציבות רעיון. נשים הומלצו על ידי חברותיהן והציבור. מי שביקשה לרדת מהרשימה - הוסרה בשנייה. אלו שנשארו, אולי לא רוצות להיות שם מלכתחילה, אבל אין להן בעיה להיות ברשימה שאומרת: 'בחרו בכן כי חושבים שאתן מתאימות'".

מבחן הרבנים וסערת שרה שנירר

אחת השאלות הקשות שעולות תמיד בהקשר הזה היא שאלת הציות לגדולי ישראל ולמסורת. כשנשאלה סוקניק כיצד המהלך מתיישב עם דעת רוב הרבנים לאורך הדורות שהתנגדו להשתלבות נשים בפוליטיקה, היא שולפת השוואה היסטורית מרתקת: הקמת מוסדות 'בית יעקב'.

"ממי למדנו את זה? משרה שנירר", היא משיבה, "גם נגדה יצאו בתחילה, פורסמו פשקווילים נגד תלמידותיה בעיתונות של אגודת ישראל. כשאנחנו מגיעות למצב שאנחנו מבינות שאין ברירה וצריך לדבר, אז נכון, אולי זה לא הכי שמרני לכתחילה, אבל זה כוח המציאות. יש דברים שצריך לטפל בהם".

סוקניק, שמגדירה עצמה כ"פמיניסטית חרדית", מפתיעה כשהיא מצהירה שהיא מתנגדת להקמת מפלגת נשים ייעודית. חזונה הוא שילוב שוויוני (50%) בתוך המפלגות הקיימות. כשהיא מתבקשת להתייחס להתנגדות הנחרצת של המפלגות החרדיות ( ויהדות התורה) למהלך כזה, היא עונה: "אנחנו נמשיך לפעול בכלים דמוקרטיים... למה קמה ש"ס? כי הם אמרו שהגברים האשכנזים לא יכולים לייצג אותם. אותו דבר אנחנו אומרות - אי אפשר לוותר על זווית הראייה של אישה חרדית".

מהאישי לציבורי: שקופות בקהילה

אז מה באמת בוער לנשים הללו לשנות? סוקניק משרטטת רשימת יעדים ברורה: מצב המשפחה החרדית, הטיפול בנוער נושר (בנים ובנות), נושא האלימות בזוגיות, וכן הכשרות מקצועיות איכותיות ופרקטיות לתלמידות סמינר לאחר שנות התיכון.

השיחה מגיעה גם לפסים אישיים, כאשר עולה השאלה האם האקטיביזם הזה נובע ממשבר אישי (יש אחוז מסוים מהמועמדות שעברו גירושין או התמודדויות מורכבות). סוקניק, שהקימה את ארגון "באשר תלכי" המסייע לנשים חרדיות גרושות בעקבות גירושיה שלה, מדברת בגילוי לב.

"כשהייתי בתהליך גירושין, הפכתי להיות שקופה בעיני הקהילה שלי", היא מספרת, "לא רואים אותך, לא מתעניינים, ועדיף שתהיי בשקט. חטפתי לא מעט מכות חברתיות שגרמו לי להגיד לעצמי: 'כבר אין לי מה להפסיד'. החלטתי להיות פה בשביל כל אלה שעדיין לא יכולות לדבר. זה לא תמיד מגיע ממקום ממורמר וכועס, זה פעמים רבות מגיע ממקום מאוד כואב. אם אני כבר במקום שאני יכולה לדבר - אז אני צריכה לדבר".

המבחן האמיתי: 5,000 קולות

לקראת סיום, הציב מנס את שאלת המספרים: מה ייחשב כהצלחה עבור ה"פריימריז" הללו, ומה ככישלון.

סוקניק מסמנת יעד ברור: "אם נגיע ל-5,000 מצביעים ומצביעות, זה יהיה סיפור מדהים. אם נגיע ליותר - זה כבר סיפור הצלחה מטורף. זה לא קורה מעצמו, אנחנו עובדות על זה תקופה ארוכה".

האם נראה בקרוב אישה חרדית מכהנת בכנסת מטעם מפלגה חרדית? כנראה שעוד חזון למועד. אך על דבר אחד אי אפשר להתווכח: השיח סביב הנושא הולך וצובר תאוצה, ואותן נשים שמסרבות להישאר "שקופות" - בהחלט דורשות את מקומן סביב שולחן קבלת ההחלטות.

צפו בריאיון המלא בראשית הכתבה

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10
מדובר בנשים אמיצות וגם פיני אמיצה והאמת שגם מנס אמיץ. היחיד בתקשורת החרדית שמראיין נשים. ולמרות שהוא חוצפן לא קטן הוא ממש פיקח והוגן. מאוד מעריכה אותו. ואגב, אני הצעתי לו כמה אייטמים והוא תמיד אומר שהוא מראיין נשים כשיש הצדקה. אז בהחלט יש כאן הצדקה. שאפו גדול!
שירה
איך זה קשור לאומץ? אומץ זה להתגבר על פחד. פה זה לא ״אומץ״, זה פשוט להיכנס במגזר החרדי ב200 קמ״ש
הרבה אנשים עושים את זה
9
מה קשור גרושות? ולגברים שמתמודדים חופרים בחיים האישיים? לא מתאים למראיין הזה. בדרך כלל יש לו יותר טאקט. מניח שהסכימו לו לראיין רק אם הוא ינסה לפדח את המרואיינת. וזה לא מתאים ולא קשור.
ח.ח.
זה עובדות יסוד שהמראיין היה חייב להציף. תראה מי מוביל את ה״מאבק״ הזה ומי תומך בו, הנשים החרדיות הרגילות לא מזדהות איתן, מה לעשות. המציאות לא משתנה בגלל שהיא לא נוחה למישהו
זה לא אישית חלילה זה התופעה
8
זה ממש לא הוגן להשתמש במעשים של הרבנית שרה שנירר כאישור לכל מה שאתן עושות. אם היו לכן דמויות הוד כמו שרה שנירר ופעילות קדושה לביצור הקדושה והיהדות בקרב בנות ישראל, ניחא. אבל להשתמש עם זה לקדם פמיניזם ופוליטיקה? מהיכי תיתי?
עם כל הכבוד יש הבדל
7
אם הן היו מבינות שהם הורסות לשאר הנשים החרדיות בכלל בכל הנושא, הן היו חדלות לפעול לגמרי. המצב שהן יצרו הוא שהנושא של נשים בפוליטיקה הפך להיות ״מוקצה״ בגלל שמי שמוביל אותו כבר שנים ארוכות הו דמויות ביקורתיות על יסודות המגזר החרדי
פוליטיקה כביקורת לעומתית
6
מה ההשוואה בכלל לשרה שנירר ע"ה? את מביישת את זכרה בכך שאת גוררת אותה לתוך המאבק השטותי הזה. שרה שנירר הקימה מוסדות לבנות למען בנות, היא לא הלכה לייצג את עצמה עם גברים ולהתערבב עם גברים. תראי לי רב אחד שנתן לך פסק הלכה שמותר לאשה לשבת בכנסת. על"כל כבודה בת מלך פנימה" שמעת פעם?!
אשה יהודיה
5
זו קבוצה שיש לה ביקורת על יסודות המגזר החרדי, ה״זכות להיבחר״ זה רק חלק קטן מהעניין. אז ברור שהרבנים לא יתמכו בדבר שהוא חלק מביקורת כללית על המגזר
אנחנו חרדים על פי התורה
4
אני לא מבין כל כבודה בת מלך פנימה . למה אישה צריכה בכח לכתחילה להראות עצמה בתוך גברים . למה גבר לא מבקש להיות אישה. ללדת.לאישה יש את המעלות שה' נתן לה .ולגבר יש את המעלות שלו שאין לאישה למה ללכת נגד רבנים גדולי הדור . כמו שיש בעיה הולכים לגדול הדור .כך גם אתם תלכו לשאול את גדול הדור האם אישה יכולה ל
אברהם
3
המודעות של ״קבוצת שרה בת טובים״ לא היו ״פשקווילים״ ולא היו נגד גדולי ישראל וקדושת בנות ישראל ויסודות הבית היהודי
איזה סילופים
2
שהגברים החרדים יחליטו או שמחזירים את הנשים לבית והגבר יצא לפרנס, או שהנשים נשארות בחוץ כמפרנסות, ואז גם כחברות כנסת. אי אפשר לשבת כל היום בכולל (וללמוד או להתבטל) לשלוח את האישה לעבוד חוץ מהדאגה לבית, ואז לבקש שלא ירצו לייצג את עצמן בכנסת.
משה זוכמיר
1
לראות ולא להאמין עד לאן הגלות מתדרדרת, כבר אין משמעות למילים, כל אחד יכריז על עצמו שהוא חרדי וכל העדר יאמין שהוא חרדי, השם נשאר והתרוקן התוכן הש"י
חלם

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