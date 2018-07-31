פייני סוקניק, מיוזמות 'פריימריז הנשים' התייצבה לריאיון ב'אולפן כיכר' והתמודדה עם כל השאלות הקשות | למה שלא יקימו מפלגה עצמאית? | כיצד הן מתמודדות עם הטענה שהרבנים מתנגדים ליוזמה? | מי הנשים המתמודדות ומה המטרה האמיתית שלהן? | וגם, מה הן רוצות לשנות ומה מבחן התוצאה - כמה קולות יהפכו את היוזמה לכישלון או להצלחה היסטורית? | צפו (פוליטי, חרדים)
השוביניזם של הדור השבוי שלנו לא פחות גרוע מהפמיניזם. היא מכנה אותן נחשוניות, אך מצד שני היא מותחת ביקורת בונה. שרי שטיירמן בקריאה לנשות "לא בוחרות לא נבחרות": "יאהבו אתכן, ישנאו אתכן, העיקר המטרה" (אקטואליה)
מיהו הגוף הכלכלי העומד מאחורי "לא נבחרות לא בוחרות", האם "לונילובו" נפלו בפח של "הקרן החדשה לישראל" והיא זו שאחראית לפעילותן תחת מסווה החרדיות שרוצות ייצוג בכנסת? אמילי עמרוסי חשפה בטור בעיתון "ישראל היום"
האם גופי שמאל עומדים מאחורי מחאת הנשים החרדיות? אסתי רידר ורחלי איבנבוים, מובילות קמפיין "לא נבחרות לא בוחרות", חברות ב'שחרית' - מכון הנתמך על ידי הקרן החדשה לישראל. אחת מהן אף אישרה כי נעזרה במכון בנושאים בירוקרטיים. הקרן החדשה: "אין לנו קשר לאף קמפיין במערכת הבחירות" (חרדים)
ח"כ משה גפני התייחס במהלך השבת למחאת ה"לא נבחרות" ואמר כי במידה ויוצגו 40 אלף חתימות של נשים חרדיות התומכות במועמדות אישה - הוא יפנה עבורה את מקומו • את "יחד" של אלי ישי הגדיר גפני 'מפלגת כלאיים', וסיפר על ניסיונות כושלים לגייס את ח"כ יוני שטבון למאבק על חוק "חשוב מאוד" (חדשות, חרדים)
מאז שיצאו בקול גדול עם קמפיין "לונילובו" - קיצור של לא נבחרות לא בוחרות, ניגשו אלי הרבה מאוד אנשים ושאלו אותי, את איתן? את בפנים? מה ההתייחסות שלך לנושא? עד כה נמנעתי, אבל אולי הגיע הרגע להביע את עמדתי, שנחשבתי אפילו בעיניי ל"פרווה", לא מלאה באקשן ובלגן, אבל זה בדיוק מה שאני חושבת, קולה של שיפי חריטן.
יפה דרעי, אשתו של יו"ר ש"ס בראיון לאתר "Mame": "יש לנשים מה לעשות, מתנגדת בתוקף לחברת-כנסת חרדית". עוד במבזק "כיכר TV": האוהל על קברו של הרב שיק - לא חוקי והאדם שתיעד את את עצמו ניצל ממוות (חרדים, וידאו)