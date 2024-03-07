פייני סוקניק, מיוזמות 'פריימריז הנשים' התייצבה לריאיון ב'אולפן כיכר' והתמודדה עם כל השאלות הקשות | למה שלא יקימו מפלגה עצמאית? | כיצד הן מתמודדות עם הטענה שהרבנים מתנגדים ליוזמה? | מי הנשים המתמודדות ומה המטרה האמיתית שלהן? | וגם, מה הן רוצות לשנות ומה מבחן התוצאה - כמה קולות יהפכו את היוזמה לכישלון או להצלחה היסטורית? | צפו (פוליטי, חרדים)
קברה של שרה שנירר, שייסדה את "בית יעקב", חולל הלילה ונהרס | יהודי הקהילה ל'כיכר': "אנחנו בהלם, בגלל סכסוך נדל"ני האנטישמיות מרימה ראש" | קרובת משפחתה לאה שנירר ל'כיכר': "לא יעזור להם, נבנה מצבה גדולה יותר" (חדשות בעולם)
שרה שנירר, האם ציפית האם קיווית, שזה מה שיהיה? / האם חשבת, האם ייחלת שכל הנס יקרה? / בקראקוב שילדה ראשונה נכנסה לחדרך, / האם ידעת שעוד מאה הכול יתהפך? * הילדה שמתחננת ללמוד בסמינר שעושה סלקציות (ילדים)
חשיפת הסרטון הנדיר עם המסמך ההיסטורי מרתק בו נראים גדולי ישראל ובראשם מרן בעל "החפץ חיים" זיע"א, בבואם לכנסיה הגדולה נחשף כעת מה שהתרחש מאחורי הקלעים של הכנסיה • העצה שנתן החפץ חיים למייסד הדף היומי, הקמת בית יעקב והכבוד שרחשו גדולי ישראל לשרה שנירר • מיוחד (חדשות, חרדים)