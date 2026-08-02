מאות חסידים, מעריצים ועשרות אורחים שהגיעו במיוחד מחו"ל נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי בן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן, אשר נישא אל ב"ג, הכלה בת הרב משה נתן נטע למברגר, בן הגה"צ רבי שלמה למברגר, אב"ד מאקאווא אשדוד וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

השמחה הגדולה נחגגה בעיר התורה והחסידות בני ברק ונמשכה במשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. רגע ייחודי ומעורר הערכה נרשם במהלך הערב: כדי לא להטריח את מאות חסידיו ולאפשר למי שחפץ בכך לחזור לביתו בשעה סבירה, רקד סבו של החתן, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את ריקוד ה'מצווה טאנץ' כבר בשעה 12:00 בלילה.

מיד לאחר מכן עברה השמחה לניהולו של אבי החתן, המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן, אשר כידוע מקרין שמחה עצומה בכל סביבתו. במשך שעות ארוכות פיזז וריקד הרה"צ לפני החתן, כשהוא מעודד את השירה בעוז ותעצומות ומלהיט את הקהל.

החגיגה המרוממת והריקודים הבלתי פוסקים הסתיימו רק בשעה 6:00 לפנות בוקר, לאחר מעמד 'מצווה טאנץ' מרגש וסוחף של המשפיע.