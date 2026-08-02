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החסידים פיזזו עד 6 בבוקר בשמחת נישואי בנו של רבי נחמן בידרמן | תיעוד ענק

מאות חסידים ועשרות אורחים מחו"ל חגגו בשמחת נישואי בנו של המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן עם הכלה נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים • המחווה הייחודית של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים למען חסידיו והמצווה טאנץ הלוהט שנמשך עד אור הבוקר • הצלם משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב במיוחד מכל רגעי ההוד של השמחה הגדולה (חסידים)

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שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )

מאות חסידים, מעריצים ועשרות אורחים שהגיעו במיוחד מחו"ל נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי בן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן, אשר נישא אל ב"ג, הכלה בת הרב משה נתן נטע למברגר, בן הגה"צ רבי שלמה למברגר, אב"ד מאקאווא אשדוד וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

השמחה הגדולה נחגגה בעיר התורה והחסידות בני ברק ונמשכה במשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. רגע ייחודי ומעורר הערכה נרשם במהלך הערב: כדי לא להטריח את מאות חסידיו ולאפשר למי שחפץ בכך לחזור לביתו בשעה סבירה, רקד סבו של החתן, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את ריקוד ה'מצווה טאנץ' כבר בשעה 12:00 בלילה.

מיד לאחר מכן עברה השמחה לניהולו של אבי החתן, המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן, אשר כידוע מקרין שמחה עצומה בכל סביבתו. במשך שעות ארוכות פיזז וריקד הרה"צ לפני החתן, כשהוא מעודד את השירה בעוז ותעצומות ומלהיט את הקהל.

החגיגה המרוממת והריקודים הבלתי פוסקים הסתיימו רק בשעה 6:00 לפנות בוקר, לאחר מעמד 'מצווה טאנץ' מרגש וסוחף של המשפיע.

שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת נישואי בן רבי נחמן בידרמן עם נכדת האדמו"ר נדבורנה ירושלים (צילום: משה גולדשטיין )

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חתונההאדמו"ר מנדבורנה ירושליםרבי נחמן בידרמן

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5
מזל טוב לאדמו"ר מנדבורנה שליט"א והגה"צ ממאקווא שליט"א והגה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א ולחצרות נדבורנה ולאדמורים מנדבורנה בני ברק. ביתר. אלעד שליט"א. הייתה חתונה נהדרת ביופיוה והחן החסידי האותנטי מכל הצדדים. היה שווה להיות כל דקה. אשריכם ישראל.
אוהד ארבעת חצרות נדבורנה בארה"ק
4
חתונה שמחה עם שמחה חסידית אמיתית שמח שזכיתי להיות
נדבורנה ב"ב
3
א. מסכנה הכלה (אולי גם החתן, אך נשמע שהצד שלו משך את האירוע עד הבוקר). ב. אם כבר הייתם ערים עד שעה זו, הייתם מפסיקים קצת לפני-כן ומרוויחים תפילת שחרית כוותיקין. לא חבל לפספס זאת?…
עש
2
למה חשבתי שיש יותר אחים בנדבורנא? או שכולם משכשכים רגליהם במימי אוסטריה ודומיו
חוסיד
1
עד אור הבוקר?
שמיל

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