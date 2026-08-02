אירוע האלימות הקשה בירושלים: נהג אוטובוס בחברת "סופרבוס" שהותקף הלילה (בין שבת לראשון) בבירה הוא מואת'אסם קאק. התקיפה התבצעה בעת שביצע נסיעה בקו 83 ממעלה זיתים לכיוון הכותל המערבי. הנהג, עובד ותיק המסיע נוסעים באזור זה מזה כשישה עשורים, מצא את עצמו בלב תקיפה אלימה ומפתיעה בעודו ממתין ברמזור בצומת רמת אשכול בבירה.

האירוע החל לדבריו כאשר קבוצת צעירים התקרבה לחזית האוטובוס והחלה לגרום לנזק פיזי לכלי הרכב. בעקבות הרעשים והנזק שנגרם למראת האוטובוס, הוציא הנהג את ראשו מחלון הרכב כדי לבחון את המתרחש, ומיד ספג מכה בעוצמה רבה בפניו באמצעות חפץ קהה, ברזל או עץ. כתוצאה מהחבטה הקשה, סבל הנהג מפציעות מורכבות בפניו, איבד את הכרתו לזמן קצר ושבר ארבע משיניו. על פי הדיווחים, גם לאחר ששבה אליו הכרתו, המשיכו התוקפים לקלל ולאיים עליו.

בריאיון שהעניק הבוקר בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', שיחזר הנהג בכאב את רגעי האימה: "אני מדבר איתך בכאבים. אני אדם מבוגר, כולם אוהבים אותי. אני לא מבין למה זה קרה לי. יצאתי בקו 83 ממעלה זיתים, כבר שש שנים אני מסיע אנשים לכותל.

"ברמזור של רמת אשכול אני שומע דפיקות על האוטו. באו חבורת מתנחלים עם כיפות ושברו את המראה. הוצאתי את הראש לראות מה קרה ופגעו בי עם ברזל או עץ בפנים".

הנהג הוסיף ותאר את תחושותיו הקשות ממיטת הטיפולים: "פצעו אותי אבל הצלחתי לנסוע משם כשאני מדמם ומהר באו מד"א. אני עדיין בהלם. באתי לקחת אותם לכותל ותקפו אותי. שברו לי שיניים. הם מהאלה שמלאים שנאה. יש מצלמות ברכב ויש בצומת. המשטרה יכולה למצוא אותם בקלות".

למרות דימום מרובה והפציעות הקשות, גילה הנהג תושייה רבה והצליח למלכד את כלי הרכב ולהתרחק מהצומת המסוכן, עד ליצירת קשר עם כוחות החירום והמשטרה. צוותי רפואה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים.

בארגון "כוח לעובדים", המייצג את עובדי התחבורה הציבורית, הגיבו בחריפות רבה לאירוע. איתי כהן, ראש ענף תחבורה בארגון, ציין כי חציית הקו האדום הנוכחית יכלה להסתיים באסון כבד בהרבה, בפרט אם הנהג הפצוע היה מאבד שליטה על כלי הרכב ופוגע בכלי רכב פרטיים בסביבה. בארגון קראו להנהלת חברת התחבורה להעביר בדחיפות את צילומי אבטחת האוטובוס לידי גורמי החקירה, והדגישו את הצורך בהרחבת מערך האבטחה הרכוב הפועל בתחבורה הציבורית בירושלים.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי נפתחה חקירה רשמית בתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים בעקבות הדיווח שנאסף במהלך הלילה. חוקרי המשטרה פועלים כעת לאיסוף ממצאים פורנזיים ותיעודיים, כולל סריקת מצלמות האבטחה המוצבות בצומת, במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים ולהביא למיצוי הדין עמם.