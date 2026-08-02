המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי היא חוקרת תקרית חמורה, במהלכה נהג חברת סופרבוס הותקף בנסיעה בקו 2 בירושלים. כשהחל את המשמרת אמש, עצר בצומת אשכול-רמות ברמזור אדום וראה כמה צעירים מכים את דפנות האוטובוס בחוזקה.

כשהנהג פתח את החלון, הם תקפו אותו וגרמו לו לאיבוד הכרה ואובדן של ארבע שיניים. לאחר כמה דקות שב להכרה, והצעירים המשיכו לאיים עליו. הנהג נמלט מהמקום ופונה לקבלת לטיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה.

על פי דיווח בחדשות 13, הנהג מ' סיפר לארגון "כוח לעובדים" על רגעי האימה. לדבריו, "הם התנפלו עליי, שברו את האוטובוס, שברו את המראה, הוצאתי את הראש לראות מה קרה, פתאום קיבלתי מכה בפרצוף ואיבדתי הכרה. איבדתי 8 שיניים, האף והפה שלי מנופחים, צריך לעבור ניתוחים. מה עשיתי? למה ככה? אני לא יודע. אני בן אדם מבוגר, בן 60, עוד מעט 70, למה? למה?".

עוד סיפר: "לא הייתי בהכרה אולי שתי דקות וכשהתאוששתי הרגשתי דם בפה. מסביב - קללות ופרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. נבהלתי ועברתי את הצומת, אבל עדיין לא הייתי כנראה בהכרה מלאה והרגשתי שאני מאבד שליטה. במזל הצלחתי להחנות האוטובוס. לא רוצה לחשוב מה יכול היה לקרות עם היו נוסעים על האוטובוס".

מחברת סופרבוס נמסר: "חברת סופרבוס רואה בחומרה רבה את התקיפה אמש בירושלים ומגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. החברה משתפת פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה, על מנת להביא ללכידת התוקפים ולמיצוי הדין עמם במהרה. נציגי החברה מלווים את הנהג ברגישות וברציפות החל מרגע התקיפה, וימשיכו לתמוך בו ובמשפחתו עד להחלמתו המלאה. סופרבוס תמשיך לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של הנהגים והנוסעים".