"אני מדבר איתך בכאבים, לא מבין למה זה קרה לי": נהג האוטובוס מואת'אסם קאק, שהותקף הלילה בירושלים, משחזר ממיטת הטיפולים את רגעי האימה. הנהג הוותיק תאר כיצד הוציא את ראשו מהחלון לאחר ששמע דפיקות על האוטובוס, וספג מכה קשה בפניו שהובילה לאובדן הכרתו ולשבירת ארבע משיניו. למרות הדימום וההלם, הצליח להתרחק מהמקום ולהזעיק עזרה (בארץ)
נהג אוטובוס של חברת סופרבוס הותקף הלילה בקו 2 בירושלים על ידי מספר בני נוער שהחלו להכות בדפנות האוטובוס כשעצר ברמזור אדום | הנהג פתח את החלון וספג וחבטות קשות, שבעקבותיהן איבד את ההכרה למספר דקות ונשברו ארבע משיניו | הנהג נחלץ מהצומת ויצר קשר עם המשטרה, לאחר מכן, פונה לקבלת טיפול רפואי (בארץ)
האם מותר למתוח או להפחיד אנשים בשביל תוכנית קומדיה? הבאנו סקירה הלכתית מרתקת | תיעודים מטרידים של נוסעי קווים וסופרבוס והסבל של הציבור בתחבור ציבורית | מה קרה לערמונית של רה"מ נתניהו ומה חשוב שנדע בנושא | וגם: 3 חידות חדשות לחנוכה וסקירת המצב בסוריה | צפו בתוכנית היומית (אקטואלי)
נוסע בקו 185 של סופרבוס הבחין בנהג משוחח ומתעסק בנייד תוך כדי נסיעה. הנוסע טען כי התעמת עם הנהג ותיעד את המתרחש לאחר שהאחרון אמר לו: "מה אכפת לך, תסתום את הפה". סופרבוס: "הנהג הורד מסידורי נהיגה עד לקיום שימוע"